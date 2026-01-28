Debate Repretel-Noticias Monumental: Candidatos se interrogan sobre temas calientes: estos fueron los cruces clave sobre garantías individuales y seguridad

Un nuevo debate se llevará a cabo esta noche del martes 27 de enero, en un momento clave para que los candidatos contrasten propuestas y traten de inclinar el voto del electorado rumbo al 1.° de febrero.

Bajo el nombre de Debate Total, Repretel y Noticias Monumental, convocaron a ocho candidatos quienes debaten de forma directa.

El encuentro incluye a Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Ariel Robles del Frente Amplio (FA), Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos (PUP), Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR) y Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP).

El debate de este martes que se realiza en las instalaciones de Repretel en La Uruca, a partir de las 7:30 p.m.

7:50 Cara a cara

Natalia Díaz a Fabricio Alvarado: Díaz le consultó al candidato de Nueva República cómo se aplicaría el factor sorpresa es determinante, no se puede avisar a los delincuentes , la suspensión de garantías lo único que va a lograr es que se desplacen a otras zonas. Alvarado le respondió, que a la propuesta de Estado de Excepción es construida por profesionales en seguridad y en la que tienen que participar los tres poderes de la República, que no es para todo el país, sino que se aplicaría en puntos específicos que se definen una vez aprobado por parte de especialistas tácticos de seguridad para sacar a los delincuentes de esas comunidades.

Ariel Robles a Claudia Dobles: El candidato del Frente Amplio, le consultó a Dobles si se arrepiente o tomaría diferentes decisiones, respecto a las aprobadas en el Gobierno de Carlos Alvarado, tales como el congelamiento de salarios. Dobles le respondió que en efecto en la Administracion pasada se tomaron “medidas complejas en conetxto complejo”, y que estas se justificaron en la responsabilidad de que el país no quedara en crisis y sanear las finanzas. Dobles además se comprometió con los docentes a descongelar salarios y pensiones y a revisar la Ley de Empleo Público.

Álvaro Ramos a Laura Fernández: El liberacionista le pidió puntualizar sus planes para combatir los préstamos “gota a gota”. La oficialista dijo que hay que hacer una reforma legal, porque la ley que se aprobó en el Gobierno del Pac, fue una ley de usura que pretendía combatir las tasas desproporcionadas, y en lugar de remedio “se jalaron un tortón”.

Juan Carlos Hidalgo y Eliécer Féinzaig compartieron criterio sobre el tema de suspensión de garantías individuales. Tema sobre el que ambos coinciden en que no se debe permitir. Feinzaig explicó que este modelo lo que persigue es instaurar un estado totalitario, que tome control de las vidas de los ciudadanos. Agregó que además se corre el riesgo de que se allanen las casas sin orden judicial, se impida el libre tránsito o se lleve presas a personas por expresar sus opiniones.

Fabricio Alvarado cuestionó a Natalia Díaz, sobre la falta de propuestas dirigidas a las mujeres en su plan de Gobierno. Díaz aseguró que su trayectoria la ha forjado en base a trabajo duro y que no le han regalado las cosas, por lo que no cree que el espacio de las mujeres tenga que darse solo por ser mujeres sino “porque se lo ganan”.

7:30 p.m. Inicia debate entre candidatos Copiado!

El debate presidencial inició a las 7:30 p.m. con la participación de los 8 candidatos.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera explicó que en esta ocasión se busca que los candidatos constraten entre ellos sus ideas, debido al formato previsto para este día.

“Queremos un intercambio fuerte de ideas, directo, incluso crudo y sin piedad política, pero educado, inteligente, lleno de respeto”, dijo Rivera.

Ocho candidatos presidenciales participan en el debate organizado por Repretel y Noticias Monumental. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el panel los candidatos se ubicaron de izquierda a derecha de la siguiente manera: Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Ariel Robles, Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Laura Fernández, Juan Carlos Hidalgo y Eliécer Feinzaig.

La dirección del debate está a cargo de Randall Rivera y la directora de Noticias Monumental Febe Cruz.

7 p.m Laura Fernández evita atender a medios Copiado!

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) llega a las instalaciones de Repretel para participar en el debate presidencial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pocos minutos antes de las 7 p.m. llegó la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, acompañada de un importante número de personas de seguridad, que impidió que los medios que se encontraban a las afueras de las instalaciones tuvieran acceso a la candidata.

En declaraciones a Repretel, Fernández, dijo tener “grandes expectativas” de poder debatir contra 7 candidatos de los 20 que aspiran a la presidencia, y afirmó que buscaría “profundizar en sus propuestas”.

6:30 p.m. Candidatos llegan para debate en Repretel Copiado!

Juan Carlos Hidalgo llegó junto a su esposa al debate. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Los primeros candidatos ya se encuentran en las instalaciones de Repretel en La Uruca.

Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Natalia Díaz y Fabricio Alvarado y Claudia Dobles fueron los primeros en ingresar al foro donde se realizará el debate.

Candidatos llegan al debate de Repretel-Monumental

Alvarado aseguró que llega “tranquilo y confiado”, luego de los encontronazos que protagonizó con la candidata oficialista Laura Fernández, en el debate de Monumental.

Dobles por su parte, destacó la importancia de los espacios para hablarle a las personas indecisas y dijo que venían con la expectativa de “seguir creciendo.”

Claudia Dobles llega a Repretel en medio del apoyo de sus simpatizantes. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco)

En tanto Álvaro Ramos, quien ingresó minutos después de Alvarado, aseguró que llegan con la intención de proponer y que el país “los escuche y sepa que votar el 1° de febrero vale la pena”.

Simpatizantes de varios partidos políticos esperan en las afueras de Repretel el inicio del debate presidencial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A las afueras de Repretel, destacan las barras de los partidos políticos, que animan el ingreso entre banderas y comparsas y hasta un camión de basura que anima a los simpatizantes de Pueblo Soberano.

Un camión de recolector de basura anima a los partidarios de Pueblo Soberano