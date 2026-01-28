Política

Debate Repretel - Noticias Monumental: vea aquí la transmisión en vivo

Ocho candidaturas participan en la actividad; el debate podrá seguirse por televisión nacional, radio y redes sociales

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Debate Repretel - Noticias Monumental
Ocho candidaturas presidenciales participan en el “Debate Total”, organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, de cara a las elecciones del 1.° de febrero. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate Repretel - Noticias MonumentalCandidatos presidencialesDebate
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.