Debate Repretel - Noticias Monumental: vea aquí la transmisión en vivo

Ocho candidaturas presidenciales participan en el “Debate Total”, organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

Noticias Repretel y Noticias Monumental presentan este martes 27 de enero, a partir de las 7:30 p. m., el “Debate Total” un espacio que reunirá a ocho candidaturas presidenciales que aspiran a llegar a Zapote en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

En la actividad, en la que las candidaturas expondrán sus propuestas, confrontarán ideas y contrastarán sus visiones sobre el futuro de Costa Rica, participan: Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA).

Además de Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (NR); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Eliécer Feinzag, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (UP).

El debate será transmitido por Canal 6, Radio Monumental 93.5 FM y las páginas web de Repretel y Monumental, así como en los perfiles digitales de Noticias Repretel y Noticias Monumental.

Además, puede leer aquí un resumen en tiempo real de los principales acontecimientos del encuentro entre candidatos.

