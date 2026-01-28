Viva

Repretel anuncia un debate poco convencional para este fin de semana: de esto se trata

El ‘Debatico’ sorprenderá a más de uno en la pantalla de Canal 6 bajo el eslogan ‘La política es en serio, pero no tanto’

Por Fiorella Montoya
Debate Repretel - Noticias Monumental
Los candidatos que debatieron este martes 27 de enero en Repretel tendrán a humoristas replicando esta dinámica el sábado 31 de enero. (Rafael Pacheco Granados)







