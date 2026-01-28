Repretel anuncia un debate poco convencional para este fin de semana: de esto se trata

Los candidatos que debatieron este martes 27 de enero en Repretel tendrán a humoristas replicando esta dinámica el sábado 31 de enero.

Repretel sorprendió con un anuncio durante la transmisión del debate presidencial, la noche de este martes, al dar a conocer un nuevo encuentro que pasará por su pantalla.

La encargada de comunicar la noticia fue la presentadora y periodista Febe Cruz, quien antes pidió permiso a su productor para revelar la sorpresa. Afirmó que Canal 6 tendrá un nuevo cruce de ideas en su pantalla el próximo sábado 31 de enero, a tan solo horas de que las urnas se abran para elegir el destino del país.

Este no será un debate como los que hemos visto, sino que estará comandado por los humoristas del programa Pelando el ojo, quienes recrearán con sus personajes el encuentro visto por los costarricenses la noche de este martes.

El espacio llevará por nombre Debatico: La política es en serio, pero no tanto y se transmitirá a partir de las 8 p. m.

Los personajes representados serán quienes debatieron este martes: Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Eli Feinzaig (Partido Liberal Progresista), Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio), Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos) y Juan Carlos Hidalgo (Partido Unidad Social Cristiana) en un especial que promete risas y, sobre todo, alivianar la tensión que han provocado las elecciones.

Pelando el ojo ha informado desde el humor sobre las diversas campañas políticas e, incluso, ha contado en sus programas con los candidatos que aspiran a la presidencia y que se han encontrado allí con sus opositores en las voces de experimentados humoristas como Katherine González, Cristian Tristán, Norval Calvo, Roque Ramírez y otros.