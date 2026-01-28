Chef Doris Goldgewicht lanza fuerte mensaje previo a elecciones: ‘Duele en el alma el zafarrancho político’

La chef Doris Goldgewicht dio a conocer sus inquietudes sobre el proceso político de Costa Rica y llamó a cuidar la democracia.

Doris Goldgewicht, reconocida chef costarricense, publicó un fuerte mensaje en sus perfiles de Facebook e Instagram sobre las elecciones presidenciales de este domingo 1.º de febrero. Ante los recientes debates, Goldgewicht pidió a los ciudadanos combatir el abstencionismo, afirmando que Costa Rica necesita el voto de todos.

“Me duele en el alma el zafarrancho político que se ha armado... y después los políticos quieren que no haya abstencionismo”, explicó la cocinera.

Es por ello que Goldgewicht hizo un fuerte llamado para salir a votar este domingo.

“Costa Rica sí nos necesita como nunca y merece que usted y yo ¡votemos. Debemos votar por y para mantener la democracia", manifestó en su mensaje. Además, agregó de forma jocosa: “Salga a votar aunque sea por el menos malo”.

En pocas ocasiones la chef se refiere a la situación política del país, pero sí ha mostrado interés en temas de cuidado de los espacios públicos. Por ejemplo, en diciembre del 2025 denunció el desorden en la vía pública en Punta Leona, Puntarenas.