Esto respondió el alcalde de Garabito a molestia de la chef Doris Goldgewicht en Punta Leona

La querida cocinera denunció hombres portando ‘arbaletas’, desorden en vía pública, pleitos y ausencia constante de la Policía Municipal

Por Fiorella Montoya
El alcalde Francisco González afirmó que el problema en Punta Leona se arrastra desde hace 25 años ante quejas de la chef Doris Goldgewicht.
Ante quejas de la chef Doris Goldgewicht, el alcalde Francisco González afirmó que el problema en Punta Leona se arrastra desde hace 25 años. (Archivo LN/Archivo LN)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

