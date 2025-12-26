Esto respondió el alcalde de Garabito a molestia de la chef Doris Goldgewicht en Punta Leona

Ante quejas de la chef Doris Goldgewicht, el alcalde Francisco González afirmó que el problema en Punta Leona se arrastra desde hace 25 años.

El alcalde de Garabito, Francisco González, respondió a la publicación de la chef Doris Goldgewicht, quien en sus redes sociales denunció, entre otras cosas, desorden en la vía pública, ‘pleitos hasta darse golpes’ y ausencia de control en la zona turística de Punta Leona.

Ante la denuncia pública, González afirmó que la problemática se arrastra desde hace décadas y reconoció deficiencias en la administración del acceso a playa Mantas y playa Blanca.

“Eso es algo que viene sucediendo hace más o menos 25 años, que ha existido una pésima administración de esa vía”, comentó.

González añadió que el problema se originó por decisiones de administraciones municipales anteriores y por acciones del sector privado.

Tras la publicación de Goldgewicht, González anunció medidas inmediatas en la vía pública. “Ahora, viendo la publicación de doña Doris, yo me dije, eso es un área pública que debemos corregir de manera inmediata”, dijo González.

Por este motivo, el alcalde se comprometió a retirar obstáculos colocados en la calle, entre ellos unos postes y rótulos.

“Si no hoy, mañana de fijo llega un backhoe a quitar todos los postes que están en la orilla de la calle bloqueando el parqueo público”, señaló.

En ese mismo sentido, el jerarca aseguró que el principal conflicto en Punta Leona es el parqueo informal. “En lugar de ser un área peatonal bonita para entrar a la playa, más bien se torna un área llena de vehículos, al menos 80 carros, y eso no ayuda a la circulación”, expresó el jerarca municipal, añadiendo que en fines de semana pueden transitar hasta 1.500 vehículos, una cifra que supera la capacidad del sitio.

Sobre la Policía Municipal y armas de pesca

Doris Goldgewicht expuso la situación mediante redes sociales. (Instagram/Instagram)

Entre los alegatos de la chef Doris, se consigna también la siguiente afirmación: “Muy triste lo que pasa en Punta Leona. Muchachos con arbaleta para matar todo lo que se encuentren, desorden en vía pública porque la Policía Municipal siempre está ausente”.

La arbaleta es un arma de pesca a presión, la cual lanza una flecha o arpón para atrapar su presa.

Sobre este instrumento, el alcalde afirmó que desconoce si la ‘arbaleta’ es ilegal en nuestro país. “Voy a hablar con la gente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para ver si eso está prohibido, porque allí llegan vecinos y gente a tirarse con la arbaleta, que es un arma para pescar. Me sorprendió que ella lo expusiera porque es algo que quizá nosotros vemos normal, que se vaya así a pescar un pardo”.

Con relación a la ausencia de la Policía Municipal en el sector, explicó que es difícil tener recursos ahí todo el tiempo. Según explicó, durante una inspección efectuada ayer (jueves 25 de diciembre), el jerarca pudo constatar la presencia de oficiales de tránsito en la zona, lo que, a su criterio, hacía innecesaria la intervención municipal en ese momento.

“Ayer, precisamente, vi que había dos patrullas de tránsito en ese sector ordenando. Entonces, si ellos están ahí, ¿para qué vamos a ir nosotros? De hecho, tengo fotografías de esas patrullas”, afirmó.

El jerarca municipal señaló que uno de los principales problemas es la falta de personal para mantener presencia constante durante toda la jornada, debido a la escasez de recursos. “El problema es que habría que estar todo el día y no podemos estar todo el día, de momento, por el poco recurso que hay”, manifestó.

Finalmente, el alcalde añadió que buscarán nuevas maneras de distribuir el turismo en la zona para evitar grandes acumulaciones de personas en un solo lugar.