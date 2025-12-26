Chef Doris Goldgewicht molesta por situación en Punta Leona: Hay ‘pleitos hasta darse a golpes’

La chef costarricense Doris Goldgewicht denunció una situación que la molestó e indignó durante una reciente visita a Punta Leona. La cocinera utilizó sus redes sociales para exponer lo que describió como un deterioro en la convivencia y la seguridad de esa zona turística del Pacífico Central.

“Muy triste lo que pasa en Punta Leona. Muchachos con arbaleta para matar todo lo que se encuentren”, inició en su mensaje. La arbaleta es un arma de pesca a presión o que lanza la flecha o arpón para atrapar su presa.

La presencia de personas armadas con este tipo de instrumento le generó preocupación por el riesgo para la fauna y para quienes visitan el lugar.

La querida chef también dio a conocer que hay “desorden en vía pública porque la Policía Municipal siempre está ausente, pleitos hasta darse de golpes y perros sueltos haciendo sus necesidades sin que sus dueños limpien”, escribió Goldgewicht con evidente indignación.

De esta manera, Goldgewicht quizo llamar la atención sobre lo que considera un deterioro de convivencia en un destino turístico muy reconocido y que, en otras ocasiones, ha estado en medio de la polémica por el acceso público a las playas, el uso de la zona marítimo‑terrestre y denuncias ambientales.