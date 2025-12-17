Chef Doris Goldgewicht sufre uno de los ‘más grandes dolores de su vida’

La chef Doris Goldgewicht se despidió de su hermana con un posteo en redes sociales.

Doris Goldgewicht, reconocida chef costarricense, dio a conocer que vive uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su hermana Mariana, a quien describió como “la hermana perfecta” en su mensaje de despedida.

La chef confirmó el fallecimiento de Eli tras una dura batalla de tres semanas en el hospital, donde enfrentó complicaciones de salud.

“Mi querida Eli. Despedirme de vos ha sido uno de los más grandes dolores de mi vida. Siempre tuve la fe que vos me ibas a enterrar a mí. Tantos recuerdos y tantos momentos juntas”, escribió la chef en sus redes sociales.

Goldgewicht publicó un sentido mensaje acompañado de una fotografía donde agradeció el haber estado para ella y sus hijos en las situaciones más complicadas que le ha tocado vivir. Entre estas situaciones mencionó el fallecimiento de su madre y de su esposo, según relató en declaraciones al programa De boca en boca, este miércoles.

La chef reconoció a Canal 7 que su hermana padeció neumonía, septicemia y esclerosis múltiple, razones por las cuales permaneció intubada durante tres semanas.

Además, explicó que su hermana fue como una madre para ella durante muchos años e incluso le ayudó comprándole ropa a sus hijos. “Son esos detalles que te hace una hermana, como estar siempre ahí”, dijo al medio televisivo.

En sus redes sociales, Goldgewicht continuó con una promesa de amor: “Mi querida hermana: cuánto te hemos querido. Prometo cuidar de tus hijos y nietos como los has cuidado. Ellos saben que cuentan conmigo para todo. Descansá en paz, que bien merecido lo tenés”, finalizó.