Doris Goldgewicht revela situación que la tiene ‘trastornada’ y que jamás imaginó

Doris Goldgewicht se mostró feliz por adquirir nuevas habilidades, esta vez fuera de la cocina.

La reconocida chef Doris Goldgewicht dio a conocer que se está abriendo a nuevas oportunidades de aprender y aumentar sus conocimientos fuera de la cocina.

Ella compartió un nuevo pasatiempo que disfruta muchísimo: se trata de la pintura.

“De verdad, nunca es tarde para aprender. Jamás me imaginé pintando, mi nuevo hobby que me tiene trastornada”, escribió en una historia de Instagram. Además, dio a conocer uno de sus cuadros, el cual es una réplica de una fotografía que tomó su propio hijo, Adrián Goldgewicht.

El retrato muestra a una mujer de Etiopía con rostro serio, múltiples accesorios y vestimenta beige, amarilla y verde; también cuenta con algunos tatuajes en su piel. “Ella habla”, escribió doña Doris.

La chef lleva varias semanas en clases y no es la única figura que ha aprendido a hacer arte en lienzo, pues la periodista Maricruz Leiva también es compañera de Goldgewicht en sus lecciones.