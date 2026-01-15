Viva

Doris Goldgewicht revela situación que la tiene ‘trastornada’ y que jamás imaginó

La conocida chef hizo la revelación mediante sus redes sociales

Escuchar
Por Fiorella Montoya
Doris Goldgewicht fue diagnosticada hace dos años con un tipo de cáncer poco común en la médula ósea y que no tiene cura
Doris Goldgewicht se mostró feliz por adquirir nuevas habilidades, esta vez fuera de la cocina.







