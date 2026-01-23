Ariel Robles imita a Rodrigo Arias y revive el ‘Miau’ en Pelando el Ojo

La tarde de este jueves, el plenario de la Asamblea Legislativa pareció mudarse al famoso programa humorístico Pelando el Ojo, con un invitado especial que asumió, con jocosidad, la imitación del político liberacionista Rodrigo Arias Sánchez.

En una de las intervenciones, el candidato presidencial y diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles, recreó la escena que causó reacciones hace al menos cinco meses, cuando Arias, presidente de la Asamblea, le dio la palabra y él respondió, sin ningún contexto, con un “Miau”. La contestación desató risas, pero también incomodidad entre algunos legisladores.

Durante el programa, reconocido por sus imitaciones a figuras públicas, el presentador Norval Calvo le dio la palabra a Robles para que este imitara a Arias.

El legislador tomó el micrófono y, con una voz grave y profunda, cargada de unos cuantos ademanes, emuló al presidente legislativo.

“Diputado Robles Barrantes, tiene la palabra”, dijo en forma de broma el diputado. A lo que él mismo respondió, como lo hizo hace algunos meses en el plenario, con un “Miau”.

La imitación provocó risas dentro de la cabina de radio.

En agosto, cuando trascendió el video de Robles, el legislador explicó que reaccionó ante algunos señalamientos por parte de la diputada oficialista Ada Acuña, quien lo había comparado en múltiples ocasiones con la pandilla de Don Gato.

Este miércoles, en el Antidebate de TD Más, Robles aseguró que, si se quedaba sin trabajo, le gustaría vender matas. Pero este jueves también dejó claro que podría entrarle a las imitaciones, luego de hacer la voz de José María Figueres.

De hecho, en el programa radiofónico le dijeron que tenía que pelearse el puesto con Fabricio Alvarado, de Nueva República, quien también hizo imitaciones cuando acudió al programa.