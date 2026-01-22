‘Vendería matas... pero no como dicen los chismes del gobierno’: Ariel Robles desató risas en el Antidebate de Teletica

¿A qué se dedicarían Ariel Robles, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo si se quedaran sin trabajo? Esta fue la curiosa pregunta del Antidebate de Teletica que provocó un divertido momento.

Robles, del Frente Amplio, fue el primero en dar su respuesta y su intervención, con un toque de humor, desató las carcajadas en la mesa.

“Creo que vendería matas, porque me gustan mucho. Quiero hacer la aclaración, por los chismes de gobierno, que no tiene nada que ver con matas de otro tipo”, dijo el candidato del Frente Amplio.

“Creo que sí (tengo buena mano para las plantas); pero me enseñó mi suegra”, añadió.

Seguidamente, explicó que, aunque él no fuma, está de acuerdo junto a Hidalgo y Dobles en la legalización del consumo recreativo de cannabis. No obstante, continuó, está en contra con la estigmatización que se da contra las personas consumidoras.

Cabe recordar que Robles ha recibido varios ataques de parte de figuras del oficialismo, donde se le señala como consumidor de marihuana. Sin ir más lejos, la semana anterior, Pilar Cisneros declaró: “Creo que a Ariel le va mejor (hizo el gesto de fumar)”.