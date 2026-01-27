Melissa Mora no se guardó nada y contó por quién votará para presidente (además, dejó un contundente mensaje)

Melissa Mora es una de las modelos y personalidades de la farándula de Costa Rica con más seguidores en redes sociales. En esas plataformas aprovechó para contar por quién votará en las próximas elecciones.

La modelo y empresaria costarricense Melissa Mora no ocultó nada y explicó cuál es el candidato presidencial al que le dará su voto en las elecciones del 1.° de febrero.

La ramonense publicó un singular video en sus redes sociales, en el que, como si fuera un anuncio publicitario de campaña, mostró que su adhesión se la dio a Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana.

En el clip, Melissa aprovechó para enviarle un mensaje claro y contundente al pueblo de Costa Rica: hay que salir a votar; pero también manifestó las razones por las cuales Hidalgo será su elección.

Una mujer y Melissa actuaron en el video. En la narrativa, Melissa no asiste a un entrenamiento en el gimnasio porque ese “era el día de las elecciones”. “Ningún costarricense debe quedarse sin votar”, dice Mora y después ella y su amiga se dirigen a emitir el sufragio.

Melissa Mora le dará su voto a Juan Carlos Hidalgo

“Fue el que me convenció. Aparte, (Juan Carlos) tiene muy buena capacidad para negociar”, le explica Melissa a su interlocutora en el video.

Acompañando al video, Melissa publicó un mensaje escrito: “Ese derecho que tenemos de votar no es solo un privilegio, es también una responsabilidad con nuestro país, con nuestras familias y con el futuro que queremos construir”, dijo.

Mora se suma así a varias personalidades de las artes y la farándula de nuestro país que exhortan a los costarricenses a salir a las urnas.