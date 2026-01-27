Viva

Melissa Mora no se guardó nada y contó por quién votará para presidente (además, dejó un contundente mensaje)

La modelo y empresaria fue muy abierta sobre la decisión que tomó de cara a las elecciones de este 1.° de febrero

Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Mora
Melissa Mora es una de las modelos y personalidades de la farándula de Costa Rica con más seguidores en redes sociales. En esas plataformas aprovechó para contar por quién votará en las próximas elecciones. (Rafael Pacheco/Archivo)







