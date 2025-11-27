Viva

Melissa Mora explota contra ‘página de chismes’: ‘Hasta dónde llega el no tener temor de Dios’

Mediante un video, la cantante y modelo costarricense se manifestó su enojo en su perfil de Instagram

Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Mora
A lo largo de su carrera, Melissa Mora ha recibido muchos señalamientos y críticas, sin embargo, pocas veces se refiere a comentarios negativos en su contra. (Rafael Pacheco/Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

