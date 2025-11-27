Melissa Mora explota contra ‘página de chismes’: ‘Hasta dónde llega el no tener temor de Dios’

A lo largo de su carrera, Melissa Mora ha recibido muchos señalamientos y críticas, sin embargo, pocas veces se refiere a comentarios negativos en su contra.

La modelo, cantante y empresaria Melissa Mora es de esas personas que pocas veces se manifiestan de manera negativa sobre algún tema, principalmente ante tantos comentarios en su contra que circulan en redes sociales. Sin embargo, este jueves 27 de noviembre no aguantó el enojo y lo manifestó en su cuenta de Instagram.

Según Mora, una “página de chismes” en redes sociales volvió a aprovecharse de su imagen para “por platica sacar notas que son falsas” sobre ella.

“Noticias que no tienen veracidad”, expresó en un video que publicó en sus historias.

Melissa Mora estalló con enojo en redes sociales

Mora aclaró que ella no usa Facebook, pero que aun así se entera de lo que publican sobre ella. “Todos sabemos qué se puede esperar de la ‘página de chisme más barato’”, continuó la artista.

La empresaria ramonense agregó que lo que se escribe en el perfil al que hizo alusión, sin decir el nombre, es “pura mentira, falsedad”.

Al final de su comentario fue tajante y dijo: “Hasta dónde llega el no tener temor de Dios con la lengua. Con la lengua usted puede destruir a una persona”.

También explicó que ella está tranquila por quién es y hacia dónde va, “disfrutando de la vida sin hacerle daño a nadie”.