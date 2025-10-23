Melissa Mora rompe el silencio sobre la denuncia de Emeterio Viales contra modelo costarricense; esto fue lo que dijo

La cantante y empresaria costarricense Melissa Mora dio su versión de los hechos tras quedar involucrada en la disputa entre el humorista Emeterio Viales y la modelo Ángeles Morales, quien es acusada por el folclorista de supuestamente sustraerle casi ¢1 millón.

El conflicto comenzó cuando Viales denunció en redes sociales que Morales, quien vivió en su casa durante un año, habría realizado múltiples transferencias sin autorización desde sus cuentas bancarias. El artista aseguró que los movimientos ascendieron a ¢960.000, de los cuales ella reintegró ¢500.000.

Según su relato, la modelo utilizó el dinero para gastos personales y obsequios a sus allegados. Viales afirmó que incluso algunos regalos fueron para la propia Melissa Mora, quien en ese momento era amiga de ambos.

“Yo soy maicerito, prefiero los guineos machucados y un arroz y frijoles. Sin embargo, le agradecía que me invitara a comer, pero no sabiendo que eso mismo lo estaba pagando yo”, comentó el humorista en sus videos, publicados el 13 de octubre.

Morales, por su parte, rechazó las acusaciones y alegó que invirtió dinero en reparaciones de la vivienda con la autorización del folclorista. Respecto a la devolución del dinero, la mujer detalló que lo hizo por ceder a presiones que llegaron al punto del “acoso” por parte del humorista y de Melissa Mora. Sin embargo, su psicólogo le habría recomendado que no hiciera el segundo pago, pues esto era como asumir la culpa de una acción que, según la modelo, no cometió.

Este 23 de octubre, Melissa Mora decidió aclarar su posición en el programa De boca en boca. La artista explicó que se vio involucrada de forma indirecta, ya que fue quien recomendó a Morales para alquilar un cuarto en la casa de Viales.

Ante los comentarios que circularon en redes sociales, la modelo Morales señaló: “La gente decía: ‘Ay, es que es amiga de Melissa, entonces es una aprovechada’. A mí no me define lo que ella haga, me define lo que yo haga como persona”.

Frente a estas palabras, Mora respondió con firmeza: “Habla más mal quien se expresa mal de usted. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo tengo muchos años en esto. Pueden decir que me han conocido uno que otro novio, pero no pueden llamarme sinvergüenza, falsa, aprovechada ni metida”, explicó al programa de Teletica.

30/04/2025 Estudio Fotográfico, La Nación. Melissa Mora, cantante y modelo.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, Mora agregó: “Los que me conocen saben que tengo mi negocio porque he trabajado siempre. Tengo mi marca desde hace muchos años, tuve un salón de belleza y una trayectoria nacional. No voy a permitir que alguien quiera manchar mi nombre”.

Con estas declaraciones, la cantante aseguró que cierra el capítulo y que su intención es defender su reputación frente a las versiones que circularon tras la denuncia del folclorista.