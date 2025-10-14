Emeterio Viales denuncia en redes sociales a modelo por presunta sustracción de dinero: así respondió la mujer

El reconocido humorista costarricense Emeterio Viales denunció en sus redes sociales que una modelo nacional, a quien le alquiló un cuarto en su casa durante un año, en apariencia le habría “robado” casi ¢1 millón.

Hasta el momento no hay confirmación de que Viales haya denunciado judicialmente el hecho que comentó públicamente en redes. La Nación lo contactó para confirmar si ya acudió a las autoridades; sin embargo, contestó una primera llamada que inmediatamente colgó, después de eso y tras varios intentos de localizarlo, no contestó más.

La mujer señalada también aprovechó su cuenta de Instagram para desmentir la denuncia de Viales.

Esto denunció Emeterio

En dos videos subidos a su cuenta de Instagram, el folclorista aseguró que Ángeles Morales, quien este año fue candidata en el certamen regional de San José del Miss Universe Costa Rica, le sustrajo de sus cuentas bancarias, sin autorización, un monto cercano a ¢960.000 mediante múltiples transferencias.

De acuerdo con el humorista, las presuntas transferencias no autorizadas tuvieron lugar en los últimos cuatro meses y que, hasta el momento, ha logrado que la mujer le reintegre ¢500.000.

Según su denuncia en Internet, fueron producto de un abuso de confianza de Morales, con quien entabló una relación cercana y a quien conoció por medio de Melissa Mora, en aquel entonces amiga de ambos.

Emeterio asegura que se dio cuenta de lo sucedido recientemente, cuando la mujer se mudó de su casa y, por coincidencia, a él le dio por revisar su estado de cuenta. En el banco, relata, le avisaron de dos movimientos por ¢50.000 y ¢35.000 que no reconoció y que aparecían a nombre de Ángeles Morales.

“Inmediatamente, yo me vine que hasta que temblaba. Yo padezco el corazón y me agarró un temblorero del colerón. Me vine, agarré el carro, no sé cómo no me estorteré, porque venía hacia la casa y la llamé y le digo: ‘¿Por qué me estás robando? ¿Por qué me estás robando?’”, narró.

La modelo Ángeles Morales alquiló una habitación a Emeterio Viales durante un año. (Instagram)

Según el folclorista, Morales utilizó el dinero para beneficio propio y hasta para comprar regalos a sus seres queridos. Incluso, dice estar decepcionado de enterarse de que en las ocasiones que la modelo lo invitó a comer, los gastos habrían corrido por su cuenta, sin saberlo.

“Yo soy maicerito, prefiero los guineos machucados y un arroz y frijoles, eso me llena más. Sin embargo, le agradecía que me invitara, pero no sabiendo que eso mismo lo estaba pagando yo, porque así fue. Le entregaba peluches a muchos amigos de ella y era yo, hasta a la misma Melissa Mora le mandó un peluche que valía ¢40.000”, comentó.

En los videos, Emeterio aseveró que tomará medidas legales contra la modelo y dijo tener todos los documentos que avalan su testimonio.

El descargo de Ángeles Morales

Por su parte, Ángeles Morales publicó un video en su Instagram en el que rechaza las aseveraciones del comediante.

LEA MÁS: Sobrina de Lucho Barahona disputa a María Torres la salvaguardia del querido actor

Morales argumentó que la casa de Emeterio se encontraba en muy malas condiciones, por lo que ella buscó invertir en arreglos y que para esto, contó con el apoyo económico y la autorización del humorista.

Según la versión de la modelo, ella, con el permiso del artista, también tomó dinero para comprarle electrodomésticos.

“Él me daba el número de cédula y me decía: ‘Tome, hágase un Sinpe, hágase un Sinpe”. Y yo lo hacía porque él estaba feliz de cómo estaba la casa. Aparte de eso, cuando me fui, la lavadora de él estaba dañada. Entonces, yo compré una lavadora. Nada más que en el transcurso del transporte, las personas que trasladaron la lavadora hacia la casa, la golpearon y se dañó”, relató.

“Perdí el derecho de garantía porque no estaba dañada de fábrica, sino por un golpe que se le dio”, añadió.

Viales desmintió este argumento de la modelo y expresó: “Podía haberle metido ¢10 millones que no es problema mío porque yo nunca le dije: ‘Meta un cinco a la casa’. Ella me robó y lo único que me ha devuelto son ¢500.000”.

Por otra parte, Morales enfatizó que siempre cuidó del humorista, quien es un adulto mayor. Según ella, el motivo de la denuncia sería porque ella inició una relación sentimental y que, por esto, el comediante le solicitó que se marchara de la casa.

“Él nunca invierte en cosas de él, él prefiere aguantar hambre en lugar de gastar. Yo mandaba a traer comida para mí y aunque no vivíamos revueltos, sí en un mismo lugar. Entonces, yo decía: ‘Aquí comemos dos, no uno’. Siempre le di de comer, hacía desayuno, le encanta desayunar tortillas con queso, entonces yo hacía tortillas con queso”, comentó.

“Lo llegué a ver como si fuera una persona de mi familia, de las que yo quiero. Al punto de hacerle una fiesta de cumpleaños con música en vivo, con cimarrona, decoración, todo a lo grande como nunca nadie lo había hecho con él, porque yo quería que él se sintiera bien”, agregó.

Respecto a la devolución del dinero, la mujer detalló que lo hizo por ceder a presiones que llegaron al punto del “acoso”, por parte del humorista y de Melissa Mora. Sin embargo, su psicólogo le habría recomendado que no hiciera el segundo pago, pues esto era como asumir la culpa de una acción que, según la modelo, no cometió.

Finalmente, Melissa Mora también se refirió al caso y comentó uno de los videos de Emeterio, dando su apoyo al comediante.

“Con todo el cariño que le tengo a Emeterio me siento muy apenada por esta situación. A Ángeles yo la conocí en una tienda, donde era vendedora y yo entregaba mis pantalones de la marca Troya. Nunca imaginé que pudiera defraudar mi confianza y la confianza de Emeterio; me siento totalmente triste”, escribió Mora.