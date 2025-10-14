Viva

Emeterio Viales denuncia en redes sociales a modelo por presunta sustracción de dinero: así respondió la mujer

El famoso humorista expuso que, en apariencia, la modelo, a quien le alquiló un cuarto durante un año y fue de su confianza, le sustrajo dinero de sus cuentas

Por Juan Pablo Sanabria
Emeterio Viales
Emeterio Viales denunció a la modelo a través de redes sociales. (Archivo)







Emeterio VialesÁngeles Morales
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

