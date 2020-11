“Chiquillo tuve una vida un poquillo dura: me dio una enfermedad que me afectó mucho la vista, me sacaron de la escuela porque me dijeron que lo que tenía era crónico, yo pegaba gritos viendo los cuadernos, entonces no pude estudiar. Yo me sentía un poco acomplejado, me vieron muchos oculistas en San José y Alajuela. A los 16 años me curaron”, contó.