Melissa Mora sufre la muerte de su perrita: ‘He llorado demasiado’

Melissa Mora expresó su dolor por la muerte de su perrita en un video publicado por La Esquina 506.

La modelo y cantante costarricense Melissa Mora está de luto y sufriendo la muerte de un ser muy querido, así lo confirmó la propia artista en un video que fue difundido por el medio digital La Esquina 506.

En el clip, Mora explicó su tristeza por la pérdida. “He llorado demasiado (...) Me atropellaron a Julieta y Julieta se me murió”, comentó la intérprete visiblemente afectada.

Julieta, según dijo, era su perrita salchicha, a la que le tenía un gran cariño. Melissa agregó que aunque tenía muy poco tiempo de compartir con la perrita, le guardaba mucho aprecio.

LEA MÁS: Melissa Mora: ‘La gente chimada lo que hace es criticar’

“Yo con ella tenía muchas ilusiones de que volviera a ser mamá, de que tuviera salchichitas y de que me cuidara siempre. Pero así es la vida”, manifestó.

Además del video de La Esquina 506, la modelo no se ha manifestado en sus redes sociales.