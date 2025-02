Melissa Mora llegará pronto al millón de seguidores en Instagram: ‘A veces quiero salirme de esto... pero no puedo’

Han pasado aproximadamente dos décadas desde que el nombre de Melissa Mora se comenzó a popularizar entre los costarricenses. Con tan solo 19 años, la modelo participó en Bailando por un sueño, de Teletica, y desde entonces se convirtió en una figura mediática... muy mediática.

Hoy, a sus 37 años, Melissa reconoce que a lo largo de todo este tiempo su vida personal y profesional ha pasado por un sinfín de situaciones que llegaron a los medios: chismes, momentos de alegría y otros de tristeza; sin embargo, reconoce que todo ello le ha ayudado a crecer, a madurar.

Melissa Mora suma 997.000 seguidores en su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

Pero en todos estos años en el ojo público, la modelo asegura que lo que más agradece es saber que muchas personas la quieren, que siempre pasan pendientes de ella y que le escriben en sus redes sociales. Por ello, a la también cantante no le sorprende que está muy cerca de llegar al millón de seguidores en Instagram.

“Para nadie es un secreto que soy muy conocida desde hace muchos años, la gente me conoce y sabe quién soy, pero para mí lo más bonito, más que la cantidad de seguidores, es el cariño de ellos. Siento que en Costa Rica me quieren mucho”, dice Melissa.

Si bien esto puede verse como una cifra fácil de conseguir, la realidad es que no es tan sencillo. Para entender mejor, Melissa se encuentra en el último lugar del top 10 de ticos con más seguidores; sin embargo, ella es la única costarricense del ranking que vive en el país, es decir, que no tiene exposición internacional.

Maribel Guardia, Keylor Navas y Harry Shum Jr. son algunas de las personalidades que se ubican dentro de ese top.

A Melissa le alegra saber que, en su caso particular, una grandísima mayoría de ese casi millón de seguidores es costarricense.

Pero, ¿cuál es el secreto para subir de seguidores?

La modelo descubrió la fórmula para que su cuenta de Instagram vaya siempre en aumento y, en ocasiones, ella ni siquiera tiene que publicar una foto o un video para lograrlo.

Mora explica que cada vez que surge un chisme sobre ella, la cantidad de visualizaciones y de seguidores aumenta considerablemente. Eso sí, también reconoce que sus “fotos sexis” le generan unos cuantos seguidores más.

“A veces me da por enseñarles un poquito más de mi vida, pero luego quiero estar más tranquila y no les muestro tanto, entonces se me escapan y dejan de seguirme, porque seguro se tornan aburridas las historias. Entonces, tengo que estar haciendo contenido porque yo creo que el público lo exige. Yo sé que ellos quieren saber qué hace uno y qué no hace, y por eso trato de estar activa”, explica.

Melissa Mora en el ojo público

Si bien Melissa es una figura muy conocida en Costa Rica, ella confiesa que en ocasiones ha intentado alejarse del mundo del internet; no obstante, tiene claro que mucho de su trabajo depende de las redes sociales y, por ello, prefiere continuar.

“Lo he intentado, pero yo tengo mi empresa y tengo que cuidar el negocio. Entonces es difícil, porque todo va de la mano, como es moda, uno tiene que estar metido en eso, pero de pronto digo: ‘Quiero salirme de esto’. Y de pronto me sale una oportunidad laboral”, comentó.

“Entonces, creo que la misma gente ha hecho de que yo todavía esté en el ojo público. Al final del día esto es trabajo, y al trabajo no le puedo decir que no, porque es bendición de Dios”, agregó.

Melissa Mora tiene actualmente 37 años y afirma que en ocasiones ha querido dejar de ser una figura pública. (Jose Cordero/Jose Cordero)

De todas formas, la cantante asegura que ya se acostumbró a ser una figura pública, aunque no la deja de sorprender que en prácticamente todo lado la reconocen fácilmente. A veces, eso le da pena, pero al mismo tiempo se siente halagada.

Por ello, Melissa afirma que aunque en algunas ocasiones esa exposición “es complicada”, en otros momentos “es muy bonito”.

“La vida de nosotros deja de ser totalmente privada para ser pública. En el momento en el que usted cometa un error se va a saber, porque la noticia mala siempre se sabe en dos momentos y la noticia buena no”, expresó.

“Entonces, usted puede hacer muchas cosas buenas y la gente nunca va a decir: ‘Ay, mirá, Melisa fue a ver a tales personas que estaban en equis situación y los ayudó’, no, pero si sale un chisme de que tengo una nueva pareja, eso sí se corre rápido. De verdad que tenemos que cuidar mucho esos detalles y esa imagen”, agrega.

Con los años, Melissa asegura que ha intentado cuidarse más con todo, principalmente por su hija Camila, de 14 años.

“Uno se acostumbra, ha madurado, ha pasado por muchas etapas, y obviamente también quiero ser un ejemplo para mi hija. Entonces, para mí lo primordial es tratar de cuidarme, para darle un ejemplo a ella”, dice.

Y aunque todavía le faltan 3.000 seguidores para llegar al millón, Melissa no se afana y, por el contrario, lo toma con tranquilidad. Ella es feliz con los seguidores que tiene.

De todas formas, Melissa ya sabe lo que es tener esa cifra, pues hace un par de años atrás, tras un concierto en México, llegó a ese número; sin embargo, descubrió que muchas cuentas eran falsas y poco a poco fue limpiando su red social, donde asegura, nunca le falta el amor de sus seguidores.