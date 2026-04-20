Periodista de Multimedios fue visto en set de Teletica y esta fue la inesperada razón

Un periodista de Multimedios Canal 8 estuvo en las instalaciones de Teletica Canal 7.

El segundo programa del concurso de canto Batalla de karaoke dejó una imagen que podría considerarse poco común: un periodista de Multimedios estuvo en el estudio Marco Picado, de Teletica, durante la transmisión del show.

Según se registró no solo en la transmisión en vivo por Canal 7, sino también en el perfil de Instagram del comunicador, la pasó muy bien en el espacio pese a trabajar en otra empresa.

Se trata del periodista Smith Jiménez, figura de Telediario, noticiero de Multimedios Canal 8, quien asistió a Batalla de karaoke para apoyar a su amigo Brandon Gutiérrez, quien participó en la competencia con la canción Flor pálida, de Marc Anthony.

El periodista Smith Jiménez, figura de 'Telediario', de Multimedios, disfrutó al máximo del programa 'Batalla de karaoke' de Teletica. (Captura de video)

En sus historias, Jiménez compartió algunos videos de su experiencia en Teletica; además, en vivo se le vio sosteniendo rótulos y fotografías de su amigo mientras él cantaba.

Esta situación confirma lo que muchas veces se ha visto en pantalla y fuera de ella: ni los canales de televisión costarricenses ni sus figuras son enemigos, sino solo rivales en el rating.