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Mauricio Hoffmann sorprendió en ‘Batalla de karaoke’: ‘Me enamoré, pídale el número’

El presentador de Teletica no se guardó nada ante la belleza de una invitada especial que estaba en el estudio del programa de Canal 7

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Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann es uno de los rostros del programa 'Batalla de karaoke' de Teletica. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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