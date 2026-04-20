Mauricio Hoffmann sorprendió en ‘Batalla de karaoke’: ‘Me enamoré, pídale el número’

Mauricio Hoffmann es uno de los rostros del programa 'Batalla de karaoke' de Teletica.

Durante la transmisión del último programa de Batalla de karaoke, de Teletica, el presentador Mauricio Hoffmann protagonizó un momento curioso que llamó la atención del público televidente por las declaraciones inesperadas que hizo.

Tras un pase que recibió de su compañero Ítalo Marenco, con una invitada especial que había en el estudio Marco Picado de Canal 7, Hoffmann expresó: “¡Me enamoré! Pídale el número, por favor. Hágame los puntos, si puede”, y, de inmediato, soltó la risa.

La persona a la que se refirió Mauricio con estas palabras fue su novia, la empresaria y maquillista Majo Ulate, quien una semana más asistió al concurso de canto para apoyar a su pareja.

Ítalo la vio entre el público y no desaprovechó la oportunidad de ir hacia ella y juntos hacer el pase a Mauricio. “Mi querido Mauricio Hoffmann, vea quién le va a dar el pase”, dijo Marenco.

“Vamos con Mau, que nos tiene más información”, dijo Majo, sumándose al momento con buen humor.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate mantienen una sólida relación de noviazgo desde hace varios años.