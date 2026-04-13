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¿Quién acompañó a Mauricio Hoffmann a ‘Batalla de karaoke’? La persona especial que no le quitó la vista de encima

El presentador se sumó de último momento al elenco del concurso de canto de Teletica

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Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann
En 'Batalla de karaoke' el presentador Mauricio Hoffmann se encarga de realizar menciones con patrocinadores. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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