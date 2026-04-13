¿Quién acompañó a Mauricio Hoffmann a ‘Batalla de karaoke’? La persona especial que no le quitó la vista de encima

En 'Batalla de karaoke' el presentador Mauricio Hoffmann se encarga de realizar menciones con patrocinadores.

En la primera edición del programa Batalla de karaoke, de Teletica, el presentador Mauricio Hoffmann debutó como parte del elenco del programa, al que fue acompañado por una persona muy especial para él.

El también conductor de De boca en boca y Sábado feliz hizo su primera aparición en el concurso de canto de Canal 7 ante la mirada atenta de Majo Ulate, su novia, quien estaba disfrutando del show en el estudio Marco Picado. Ella lo animó durante toda la velada y no perdió detalle de su trabajo.

En la transmisión se vio varias veces a la maquillista y empresaria disfrutando de la fiesta que se vivió en Teletica, mientras su pareja trabajaba.

Además del apoyo de Majo en sitio, Mauricio contó que desde casa su hija Zoé también lo estaba viendo por televisión. Hoffmann aprovechó una de sus intervenciones al aire para enviarle un saludo a la pequeña y, de paso, la envió a dormir porque ya era algo tarde para que estuviera despierta.