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En Teletica se expuso un detalle personal de Keyla Sánchez que ha generado dudas recientemente

Hace unos días, la presentadora habló en una entrevista sobre su vida privada

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Por Jessica Rojas Ch.
Keyla Sánchez Batalla de karaoke
Ítalo Mareenco le jugó una broma a Keyla Sánchez en 'Batalla de karaoke' que expuso públicamente una duda sobre su vida personal. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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