En Teletica se expuso un detalle personal de Keyla Sánchez que ha generado dudas recientemente

Ítalo Mareenco le jugó una broma a Keyla Sánchez en 'Batalla de karaoke' que expuso públicamente una duda sobre su vida personal.

Hace unos días la presentadora Keyla Sánchez, rostro ahora del programa Batalla de karaoke, había dicho en entrevista con De boca en boca que estaba soltera; sin embargo, lo que se vio este domingo en Teletica demuestra lo contrario.

Mientras realizaba una actividad en el concurso con sus compañeros Ítalo Marenco y René Barboza, en la que entregaban bandas como las que usan las reinas de belleza para nombrar a los más fiesteros, Sánchez le entregó una especial a Marenco que lo designó como “el más gritón de la televisión”. No obstante, Ítalo tenía una lista para ella.

“La más pepiada”, decía la cinta, a lo que Keyla respondió con buen sentido del humor y elegancia: “¡Que viva el amor!“. Pocos segundos después, la cámara del programa enfocó al público, específicamente a un joven que estaba en una de las mesas como invitado: Felipe Muñoz, quien se sabe ha sido la pareja de Keyla durante poco más de un año.

¿Keyla Sánchez está soltera o no?

Según la evidencia en video, el “mensaje cifrado” de Ítalo y la respuesta positiva que dio Keyla al recibir la banda de “la más pepiada”, se podría confirmar que la pareja sigue vinculada de manera romántica.

Batalla de karaoke se transmite todos los domingos por Canal 7. Sánchez y Marenco comparten la conducción principal del concurso de canto, mientras que Barboza y Mauricio Hoffmann se encargan de breves secciones especiales con los participantes y con los patrocinadores.