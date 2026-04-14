Multimedios sufre la baja de uno de sus periodistas deportivos: ‘Fue mi último programa en ‘Fútbol al día’

Multimedios sufre la baja de una de sus figuras en el periodismo deportivo.

El programa Fútbol al día, de Multimedios Canal 8, sufre una sensible baja tras el anuncio de la salida de uno de los periodistas que figuró como panelista del espacio.

El comunicador deportivo José Pablo Alfaro confirmó en sus redes sociales que ya no formará parte del programa. “Este lunes (13 de abril) fue mi último programa en Fútbol al día. Cierro un ciclo increíble, lleno de alegrías y satisfacciones”, expresó el periodista, quien agregó que estuvo en el espacio durante tres años.

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