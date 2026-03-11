Periodista de Tigo Sports se enfrenta al liguismo tras la gesta de Alajuelense en Los Ángeles

José Pablo Alfaro, periodista de Tigo Sports, tuvo un comentario en el análisis que hizo sobre el resultado que obtuvo Alajuelense contra Los Angeles FC. El plantel manudo empató 1 a 1 en la ida de la serie de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Alfaro aseguró que, pese al buen resultado manudo, él considera que Los Ángeles “le pasó por encima” a la Liga.
“Yo tengo un criterio impopular. A mi parecer, cuando usted apuesta por un plan ultradefensivo, hay una premisa básica: cede por completo el juego, pero le deben generar la menor cantidad de ocasiones por partido”, dijo.
“A mi parecer, Los Ángeles le pasó por encima a la Liga en lo futbolístico”, agregó.
Ante esto, uno de sus compañeros de mesa, Tomás Fonseca, le preguntó: “¿Todo el partido?”. Alfaro respondió:
“En el primer tiempo en su totalidad. La Liga tuvo aproximaciones, pero esporádicas. Hay dos datos que son determinantes: 26 ocasiones de peligro; a la Liga le llegaron por todo lado. Y el dato de 10 remates a puerta: le llegaron con mucha claridad”, profundizó.
El comunicador cerró destacando una individualidad de la Liga que, para él, fue determinante: Washington Ortega.
“La Liga no perdió por una gran actuación de Washington Ortega. Fue clave para sostener el resultado”, concluyó.