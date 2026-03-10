LAFC vs. Alajuelense: Hora exacta y canal para ver el estreno de la Liga en Copa de Campeones de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense se estrena en la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC este martes 10 de marzo. El partido de ida de los octavos de final de la Concachampions se jugará a partir de las 9:06 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

A los rojinegros les toca enfrentarse nada más ni nada menos que contra uno de los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS) en la actualidad, con figuras como Hugo Lloris, Denis Bouanga y Heung-Min Son.

“Queremos ser competitivos, ahora tal vez con un ambiente diferente, más internacional, más de exigencia, contra jugadores de un nivel importante y que dan crecimiento a la MLS. Será bueno ver dónde estamos ubicados con respecto a ellos”, expresó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al juego.

La serie es difícil, pero en Alajuelense están convencidos de que pueden hacerlo bien y justamente eso es lo que pretenden esta noche.

“Ellos son buenos jugadores, es buen equipo, pero nosotros también lo somos. Podemos jugar o sacar un juego también que se nos haga cómodo; que podamos estar controlando el juego en las dos situaciones, defensivamente y ofensivamente”, comentó el capitán rojinegro, Celso Borges.

Celso Borges, Washington Ortega, Santiago van der Putten y Anthony Hernández son cuatro de los 23 jugadores que Liga Deportiva Alajuelense llevó a Los Ángeles para el partido contra LAFC, en Concachampions. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Concacaf destaca en su página electrónica que el actual tricampeón de la Copa Centroamericana disputará sus sétimos octavos de final en Concachampions, con el historial de que la Liga alcanzó la siguiente ronda del torneo en dos ocasiones, en 2002 contra el América y en 2002/03 ante New England Revolution.

“En el inicio de su participación en la edición 2026, Liga Deportiva Alajuelense contará con jugadores clave que ayudaron al club a conquistar una tercera Copa Centroamericana de Concacaf consecutiva, como Ronaldo Cisneros y Rónald Matarrita”, destacó la Confederación.

Además, recuerde que este partido marca el debut de Alajuelense en esta Concachampions. El León no jugó la ronda previa como uno de los premios que otorga el título centroamericano. Eso también le otorgó el derecho de cerrar esta serie en casa.

LAFC sí jugó la primera ronda y se deshizo con facilidad del Real España de Honduras, dirigido por el técnico costarricense Jeaustin Campos. En esa serie, el equipo californiano ganó 1-6 en San Pedro Sula y en Los Ángeles se impuso 1-0.

Concacaf indicó que para LAFS será su cuarta serie de octavos de final y que el equipo de California tiene paso perfecto, porque en todas sus participaciones anteriores superó esta fase.

LAFC es uno de los mejores equipos de la MLS en la actualidad. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

El partido de vuelta de esta serie se jugará el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Recuerde que el gol de visita funciona como criterio de desempate.

¿Dónde puedo ver el partido LAFC vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por ESPN y también estará disponible en la aplicación Disney+.

Tenga presente que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Además, los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Esta noche empieza la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Un antecedente entre Alajuelense y LAFC Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentarán por tercera vez en la Concacaf Copa de Campeones. En la edición de 2023 se enfrentaron en una serie de ida y vuelta y ahí se registró un triunfo para cada uno.

Hace tres años, LAFC venció a la Liga 3-0 en el Morera Soto, con un triplete de Denis Bouanga. En el partido de vuelta, el equipo costarricense ganó en el BMO Stadium por 1-2; los norteamericanos avanzaron por gol diferencia.

En ese encuentro, los rojinegros marcaron con Giancarlo González y Aarón Suárez y durante algunos minutos estuvieron cerca de un gol más, que hubiese enviado la serie a tiempos extra, pero Carlos Vela anotó para LAFC a siete minutos del final y sepultó todas las ilusiones.

Vea a Alajuelense en el reconocimiento al BMO Stadium (video) Copiado!

Alajuelense reconoció el BMO Stadium

Directivo de Alajuelense: ‘Esperamos poder sacar una buena serie’ Copiado!

León Weinstok es uno de los integrantes de la Junta Directiva de Liga que se encuentran en Los Ángeles y aseguró que esta serie representa un reto bonito para la Liga y para el fútbol de Costa Rica.

Más allá de las distancias con el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos, su criterio es que eso no significa que no se pueda competir. Eso sí, tiene claro que en estos partidos el margen de error es poco, porque en este nivel no se perdona un detalle.

Eso lo dijo León Weinstok en Teletica Radio, al atender a los periodistas Christian Sandoval y Andrés González en el hotel de concentración de la Liga.

Óscar Ramírez regresa a la Copa de Campeones de Concacaf y quiere hacerlo bien con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

También recordó que es el regreso de Óscar Ramírez a Concachampions y que estas series a él le gustan, como ya lo demostró años atrás.

“Ya en el pasado se vio que en Concacaf se maneja bien, o cuando quedamos fuera contra Montreal Impact por gol de visita y se hizo una muy buena serie. Es decir, a él le gustan este tipo de situaciones, hay que ser muy aplicados tácticamente, que es una de sus virtudes y esperemos que lo pueda sacar”, comentó León Weinstok.

Además, indicó que pensar que se puede competir contra estos equipos y hacerles una muy buena serie y luchar no es una utopía.

“Que es difícil, sin duda lo es y yo creo que nadie lo puede negar, pero que es posible y estamos preparados y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Es lo que estamos trabajando y esperamos poder sacar una buena serie”, mencionó León Weinstok.

Lo que dijo el técnico de LAFC sobre Alajuelense Copiado!

“Alajuelense es un equipo que, la última vez que jugamos contra ellos en casa, no ganamos, perdimos el partido. Así que sabemos que es un equipo complicado. Sabemos que es un equipo que va a intentar aprovechar nuestros errores, tratar de ser bueno en las transiciones, y vamos a tener que estar en nuestro mejor nivel”, comentó el técnico de LAFC, Marc Dos Santos.

