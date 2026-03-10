EN VIVO

LAFC vs. Alajuelense: Hora exacta y canal para ver el estreno de la Liga en Copa de Campeones de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense visita este martes a LAFC en el BMO Stadium, en el partido de ida de los octavos de final de Concachampions

Por Fanny Tayver Marín
EscucharEscuchar

actualizaciones

Liga Deportiva Alajuelense se estrena en la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC este martes 10 de marzo. El partido de ida de los octavos de final de la Concachampions se jugará a partir de las 9:06 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsLAFC vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído