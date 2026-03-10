Marc Dos Santos, el técnico de LAFC, no olvida lo que hizo Alajuelense en el BMO Stadium

Hace tres años, Alajuelense venció a LAFC y uno de los goles fue a través de un penal cobrado por Giancarlo González.

LAFC y Liga Deportiva Alajuelense se vuelven a topar en la Copa de Campeones de Concacaf. Hace tres años, aunque el equipo estadounidense ganó la serie, en ese club no olvidan que los rojinegros los pusieron en apuros y en marzo de 2023 ganaron en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Este equipo estadounidense se deshizo con facilidad del Real España de Jeaustin Campos en la primera ronda de Concachampions, ganando 1-6 en Honduras y 1-0 en su casa.

Además, en la MLS marcha intratable, con tres triunfos en tres partidos y no ha encajado anotaciones: LAFC se impuso 3-0 ante el Inter Miami de Lionel Messi; venció 0-2 al Dynamo de Houston y le ganó 1-0 al FC Dallas.

“Lo que hemos hecho como equipo es realmente ir partido a partido y no creo que nadie en el vestuario esté pensando en los partidos pasados. Estamos pensando en el partido que viene, cada partido tiene una historia diferente”, expresó el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, en la rueda de prensa previo al duelo contra la Liga.

Después de pronunciar eso, recordó lo ocurrido entre LAFC y Alajuelense la última vez que estuvieron frente a frente.

“Alajuelense es un equipo que, la última vez que jugamos contra ellos en casa, no ganamos, perdimos el partido. Así que sabemos que es un equipo complicado. Sabemos que es un equipo que va a intentar aprovechar nuestros errores, tratar de ser bueno en las transiciones, y vamos a tener que estar en nuestro mejor nivel”, citó Marc Dos Santos.

El técnico de LAFC aseguró que este martes será un partido muy importante, al tratarse de la primera mitad de un pulso de 180 minutos y que ellos esperan presentarse de la mejor manera posible.

Marc Dos Santos fue enfático en que cada eliminatoria tiene una historia diferente y que lo ocurrido en 2023 no se puede comparar con la actualidad, porque “es un partido diferente, jugadores diferentes y contexto diferente”.

“Pero sabemos que la primera vez que los enfrentamos en una eliminatoria, el primer partido fue en Costa Rica y el segundo en Los Ángeles. Y ahora es al revés.

”Así que tenemos que cuidar el partido de ida de la mejor manera posible para ponernos en una posición que nos permita ir a un lugar muy difícil. Conocemos el ambiente en Costa Rica. Así que vamos a ir a un lugar complicado”, citó Marc Dos Santos.

Hace tres años, LAFC venció a la Liga 3-0 en el Morera Soto, con un triplete de Denis Bouanga. En el partido de vuelta, el equipo costarricense ganó en el BMO Stadium por 1-2.

En ese encuentro, los rojinegros marcaron con Giancarlo González y Aarón Suárez y estuvieron cerca de un gol más, que hubiese enviado la serie a tiempos extra, pero Carlos Vela anotó para LAFC a siete minutos del final.

