Puro Deporte

Marc Dos Santos, el técnico de LAFC, no olvida lo que hizo Alajuelense en el BMO Stadium

Esto dijo el técnico de LAFC sobre Liga Deportiva Alajuelense, antes del juego de ida en la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Hace tres años, Alajuelense venció a LAFC y uno de los goles fue a través de un penal cobrado por Giancarlo González. (Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFCLAFC vs AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsMarc Dos Santos
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.