Óscar ‘Macho’ Ramírez lanza un aviso para debut en Concachampions: ‘También tenemos nuestras cositas’

Óscar Ramírez afirma que se toma con mucha seriedad la serie entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Óscar “Macho” Ramírez vuelve a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf y lo hará este martes 10 de marzo (9 p. m. hora de Costa Rica) en el BMO Stadium en Los Ángeles, California, contra uno de los mejores equipos de la MLS, que es LAFC.

“Queremos ser competitivos, ahora tal vez con un ambiente diferente, más internacional, más de exigencia, contra jugadores de un nivel importante y que dan crecimiento a la MLS. Será bueno ver dónde estamos ubicados con respecto a ellos”, expresó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al juego.

Según el técnico rojinegro, este partido llega en un momento en el que la Liga se acordó de lo que venía haciendo. Y cree que eso es bueno.

“El hecho de poder lograr los campeonatos, da para entender cómo se logran los objetivos, y tal vez esa recuperación rápida de esa información, nos permita para pensar en algo bueno”, citó.

- ¿Cómo se tiene que jugar tácticamente este tipo de partidos contra rivales muy difíciles?

- Les hablaba a los muchachos que a estos niveles, me hizo recordar el tema de los Mundiales, donde no hay margen de error, tiene que ser de mucha concentración. Saber jugar colectivamente, como decimos nosotros estar en todas, estar claritos, tanto en lo que es la parte defensiva como la ofensiva y vigilantes (...).

- ¿Ha traído a este grupo lo que en algún momento usted logró hacer en Concacaf en el Estadio Azteca o en aquellas series contra el Impact de Montreal, en el que quizás Alajuelense no llegaba con el cartel de favorito, pero dio pelea?

- La vida es un proceso. Creo que en este caso, pues sí he tenido el gusto de estar participando en este nivel y entiendo lo complejo y lo difícil que es. La MLS ha crecido y los mismos mexicanos que han traído jugadores de Europa, pues lo hace más exigente.

”Hemos enfrentado grandes figuras. Acá es creérsela, en el sentido que igual, sí, es un nivel bueno de los muchachos y todo, pero también nosotros tenemos nuestras cositas. Y esa parte de que ellos sientan eso, de que se puede”.

- Con respecto a las bajas, ¿qué tanto le dificulta el armado o el planteamiento del equipo?

- Uno no escoge los momentos, uno quisiera, igual hemos hablado con los muchachos, uno quisiera ir en la vida por una pista, y todo tranquilo, todo lindo, pero muchas veces Dios se la pone más tortosa, más difícil, y hay que saber lidiar con eso, y al final de cuentas es un aprendizaje. Tal vez aquí la ventaja es que en algún momento uno ha pasado por ahí, y puede ser guía, o por lo menos para hacerle ver a ellos a los caminos que vamos.

- ¿Cree que le alcance para superar la serie ante uno de los mejores clubes de la MLS?

- Hay una cosa que en el caso del fútbol cuesta medir, yo lo hablo con ellos, les digo que la táctica, lo físico, hay muchas cosas que uno puede enfocar, pero hay una parte que es muy dada en los ticos, que es la parte emotiva y eso no tiene medición.

”Las proezas de los Mundiales hablan, con lo de Italia 90 y Brasil 2014, siempre que nos dan por menos, alguna situación equis, de menosprecio, nos da para juntarnos y lograr grandes cosas. Vamos a intentarlo hacer, desde ese punto que es muy importante.

”No es medible, es un tema que nace del corazón, del sentimiento, y esa parte siempre es muy válida en esto de lograr las cosas, y a eso apelamos. Más el trabajo que tenemos desde el semestre pasado”.