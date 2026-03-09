Carlos Vela habla claro antes del partido LAFC vs. Alajuelense: ‘Hay que jugar con el corazón’

Carlos Vela asegura que Liga Deportiva Alajuelense puede hacerlo bien ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. Anthony Hernández es uno de los jugadores que la Liga llevó a Los Ángeles.

Carlos Vela afirma que Liga Deportiva Alajuelense llega con el estado de ánimo a tope al partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC, que se disputará este martes 10 de marzo, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

En el propio hotel de concentración de la Liga en territorio estadounidense, el gerente deportivo de los rojinegros concedió una entrevista en el programa SeleXIonados de Columbia e hizo mucho hincapié en que el equipo “debe jugar con el corazón”.

El mexicano manifestó que las últimas dos victorias de Alajuelense (ante Cartaginés y San Carlos), después de una primera vuelta sin los resultados esperados en el campeonato nacional, fueron una manera de retomar confianza en el momento oportuno.

“Refuerza que el equipo está recuperando su mejor versión y refuerza un poco todo lo que se habló puertas hacia adentro, de que el equipo tenía que mejorar en ciertos detalles para sacar los resultados y esperemos que esa tónica se mantenga”, apuntó Carlos Vela.

La Liga se concentra en su exigente desafío internacional contra LAFC, hoy por hoy uno de los mejores equipos de la Concacaf.

Viendo la realidad, desde hace algunos años la Concachampions se complicó para el fútbol de Costa Rica y la tendencia es que los clubes nacionales muy rápido quedan fuera. De hecho, en esta ocasión solo la Liga y Cartaginés lograron el boleto a esta competencia.

“Llegamos con mucha ilusión, con una alta expectativa, nosotros no queremos que solo dure una semana, es algo que se ha venido charlando desde que ganamos el título de la Copa Centroamericana, desde que sabíamos que íbamos a estar en esta fase y el tipo de rivales con los que nos íbamos a enfrentar”, citó Carlos Vela.

Añadió que el equipo tiene la consigna de competir y él cree que la Liga sí puede aspirar a sacar el pase a la siguiente fase ante LAFC.

“Cada partido es una historia distinta, no hay nada escrito en el fútbol y nosotros tenemos nuestros argumentos, creo que el tricampeonato de Centroamérica no es algo regalado ni algo que se haya conseguido con facilidad y eso nos da una cierta jerarquía”, afirmó.

Santiago van der Putten y Ronaldo Cisneros son dos de los futbolistas que Liga Deportiva Alajuelense tiene en lista para el juego de este martes 10 de marzo contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, el mexicano insistió en que tiene plena confianza de que los jugadores van a sacar “su mejor versión y competir al máximo nivel”.

Luego de que pronunció eso, el periodista Anthony Porras le repreguntó qué es competir, porque ese concepto podría tener varias aristas.

“Competir es buscar nuestra mejor versión, buscar el resultado, buscar ganar. Creo que al final todos estamos aquí en busca de eso. Hacerlo de la mejor manera, con mucho compromiso, yo espero ver eso en el equipo este martes.

”Un equipo con personalidad, un equipo serio, que ojalá podamos dar nuestra mejor versión, que la vamos a necesitar para sacar el resultado, pero yo estoy con mucha confianza que así va a ser”, contestó Carlos Vela.

¿Cómo debería jugar la Liga ante LAFC?

“Hay que jugar con el corazón por delante, yo creo que en la medida que el equipo meta el corazón tan grande que tiene, las cosas van a salir bien”, contestó Carlos Vela ante la pregunta de cómo debería jugar la Liga este martes en Los Ángeles.

El pulso entre Alajuelense y LAFC cerrará el martes 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto y según Carlos Vela, buscan mantener la serie viva.

“Queremos sacar un buen resultado, ¿por qué no irnos con ventaja? Y que en el Morera podamos vivir una fiesta, pero creo que lo tenemos que hacer con mucha madurez, minuto a minuto. Pero reitero, creo que si el equipo juega con el corazón por delante, las cosas van a salir bien”, insistió Carlos Vela.

Carlos Vela dice que las series en la Copa de Campeones de Concacaf son de concentración total. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Alajuelense se encuentra en Estados Unidos sin Malcon Pilone, Kenneth Vargas y Jeison Lucumí, por lesiones. Según el gerente deportivo del club, siempre es doloroso perder a cualquier compañero.

Pero a la vez dijo que pese a esas ausencias, en la Liga se sienten tranquilos, porque saben que pueden hacer un buen partido.

“Aquí confiamos plenamente en cada uno de los veinticinco jugadores de la planilla y estamos con mucha tranquilidad de que con lo que vamos a presentar este martes el equipo tiene los argumentos para responder a las expectativas que la afición liguista y nosotros tenemos”, citó.

Una vitrina internacional

Para los jugadores de Alajuelense, la Concacaf se convierte en una vitrina para mostrarse, si lo hacen bien. Sobre eso, lo que indicó Carlos Vela es que el rendimiento colectivo ayuda a la visualización individual.

“Ojalá que podamos tener una gran participación, una muy buena actuación, primero por el club y después si eso potencia individualmente a los jugadores, pues bienvenido sea.

”Pero la prioridad y lo que está en nuestra cabeza es lo mejor para Liga Deportiva Alajuelense a nivel deportivo y que todo lo demás venga por añadidura”, concluyó Carlos Vela.

Agenda para este lunes Alajuelense confirmó que Óscar Ramírez y un futbolista brindarán la rueda de prensa previa al juego a las 7:30 p. m. (hora de Costa Rica). Y a las 8 p. m., la Liga efectuará el reconocimiento a la cancha del BMO Stadium.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.