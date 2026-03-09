Puro Deporte

Alajuelense llega de madrugada a Los Ángeles y deja su primer mensaje antes de enfrentar a LAFC en Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense duró 13 horas y media en su viaje, desde que salió del CAR y hasta que llegó a su hotel en Los Ángeles

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense llegó a su hotel de concentración en Los Ángeles este lunes 9 de marzo a las 12:31 a. m. (hora de Costa Rica), de cara al partido de este martes contra LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense llegó a su hotel de concentración en Los Ángeles este lunes 9 de marzo a las 12:31 a. m. (hora de Costa Rica), de cara al partido de este martes contra LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







