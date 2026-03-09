Alajuelense llega de madrugada a Los Ángeles y deja su primer mensaje antes de enfrentar a LAFC en Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense llegó a su hotel de concentración en Los Ángeles este lunes 9 de marzo a las 12:31 a. m. (hora de Costa Rica), de cara al partido de este martes contra LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense pone el descanso como una prioridad para este lunes 9 de marzo, antes de jugar contra LAFC el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

El equipo de Óscar Ramírez salió del Centro de Alto Rendimiento (CAR) el domingo a las 11 a. m. y a las 12:31 a. m. (hora de Costa Rica) ingresó a su hotel de concentración en Los Ángeles. Después de ese lapso de 13 horas y 31 minutos, el equipo tenía dos misiones inmediatas: cenar y dormir.

“Un viaje un poco pesado, pero venimos con toda la ilusión de hacer un muy buen partido este martes y sabiendo que será un partido difícil”, expresó el asistente técnico Wardy Alfaro en una transmisión en vivo en el Facebook de Columbia, cuando la Liga arribó al hotel, que está a unos 10 minutos del estadio.

A eso se le añade que el equipo venía de jugar en San Carlos el sábado, que el regreso será igual de maratónico después del partido ante LAFC y que el viernes, el campeón nacional otra vez saltará a la cancha para enfrentarse contra Pérez Zeledón en el Torneo Clausura 2026.

“Es parte de lo que nos toca y cero excusas, sabiendo que en el partido anterior lastimosamente perdimos a Kenneth Vargas y a Malcon Pilone, son jugadores importantes y ahora tenemos toda la intención de competir con lo que tenemos aquí y sacar un buen resultado”, apuntó Wardy Alfaro.

En cuanto a LAFC, el auxiliar de Óscar Ramírez manifestó que se trata de un muy buen equipo, que lo ha venido analizando en sus cinco partidos en lo que va del año.

“Tienen automatismos muy marcados, tienen un estilo de juego muy marcado, son muy estructurados en cómo atacan y cómo defienden. Tienen individualidades que marcan diferencia, como Denis Bouanga y Son Heung-min”, destacó Wardy Alfaro.

Alajuelense ya está en Los Ángeles

Añadió que LAFC realmente tiene una plantilla muy estable en la titular y que ese es el equipo que esperan enfrentar este martes en territorio californiano.

“En el fútbol los partidos hay que jugarlos y vamos con toda la convicción de hacer un muy buen partido desde lo táctico, desde lo mental y sobre todo la convicción de competir”, indicó.

Después de eso, el periodista de Columbia, Anthony Porras le consultó al exguardameta: “Qué le dice al liguista?”.

“Que vamos a competir, vamos con ese convencimiento de luchar, de no dar ningún balón por perdido. La serie es contra un gran equipo, es una gran liga, con grandes jugadores, es favorito para este torneo, pero en el fútbol hay que jugar los partidos.

”Hay que jugarlos y afrontarlos con ese convencimiento, ilusión, trabajo y no dar ninguna bola por perdida y que lo que le podemos decir a la afición es que se sienta representada con un equipo que va a darlo en la cancha los noventa y un poco más de minutos que va a durar el partido”, respondió Wardy Alfaro.

Para este lunes, el itinerario inicial establece que Óscar Ramírez atenderá a los medios de comunicación en la noche, media hora antes del reconocimiento a la cancha del BMO Stadium, donde este martes será el partido entre LAFC y Alajuelense, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica).

El jefe de prensa de la Liga, Leonardo Medina, manifestó en Columbia que este lunes por la mañana habrá una reunión protocolaria con Concacaf donde le entregan a Alajuelense un certificado de competición.

Ahí también se hace un repaso de reglas, se revisan los uniformes y les dirán a los rojinegros si se mantienen las horas iniciales para la conferencia y el recocimiento de cancha, o si habrá alguna variación en la agenda.

