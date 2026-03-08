Alajuelense viaja a Los Ángeles rumbo a su cita de Concacaf y confirma los lesionados

Celso Borges disfrutó de un café en las salas de espera del aeropuerto Juan Santamaría.

Liga Deportiva Alajuelense confirmó la lista de futbolistas que viajan a Los Ángeles para enfrentar a Los Ángeles FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el próximo martes a las 9 p. m.

El cuadro erizo informó que para este compromiso no podrá contar con Malcom Pilone, Kenneth Vargas y Jeison Lucumí, tres jugadores que se encuentran lesionados.

La Nación consultó al club manudo por la lista de futbolistas que realizan el viaje este domingo y la institución confirmó los siguientes nombres:

Celso Borges, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Washington Ortega, Byron Mora, Dylan Paz, Elian Quesada, Daniel Velázquez, Santiago Rosales, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten, Deylan Aguilar, José Alvarado, Fernando Piñar, Isaac Badilla, Joel Campbell, Anthony Hernández, Guillermo Villalobos, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Pilone y Vargas se lesionaron con pocos minutos de diferencia en el partido ante San Carlos la noche del sábado. Primero fue el argentino, quien sufrió una torcedura de rodilla justo el día que estrenaba su titularidad vestido de rojinegro.

Luego, Vargas se convirtió en el segundo soldado caído para Alajuelense, al hacer un movimiento que le produjo una dolencia muscular.

El propio extremo se encargó de adelantar en sus redes sociales que no estaría disponible para el inicio de la serie ante los angelinos.

“Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo pasó lo que ningún futbolista quiere que le pase. En estos momentos tan importantes para el club solo queda apoyar y darle todos mis ánimos a mis compañeros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Washington Ortega a la espera de la salida del viaje de Alajuelense a Los Angeles, donde se jugará el primer juego de los manudos por la Copa de Campeones de la Concacaf. (LDA/LDA)

“Ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible”, agregó Vargas.

Por su parte, l capitán rojinegro, Celso Borges, aseguró antes de la salida del equipo que viajan con la mentalidad de competir.

“Eso tiene que ser lo común. Los ticos, ante mayores retos, buscamos mostrarnos más, por lo que no dudo que vamos a buscar hacer un buen partido y competir bien”, afirmó.

Por su parte, Carlos Vela no escondió que los recientes resultados —triunfos ante CS Cartaginés y San Carlos— le dan a los liguistas un plus de confianza.

“Sin duda ayudan las victorias que hemos tenido. Estamos bien y vamos con mucha confianza de hacer un buen partido”, expresó.

El conjunto manudo salió de Costa Rica y hará una escala en Guatemala antes de arribar a territorio estadounidense a las 10:27 p. m. (hora costarricense).

El lunes, el técnico Óscar Ramírez brindará conferencia de prensa a las 6:30 p. m., y posteriormente, a las 7 p. m., el equipo realizará el reconocimiento del terreno de juego.

La semana continuará exigente para Alajuelense, ya que tras el partido el regreso al país tomará alrededor de 11 horas y el equipo arribará a Costa Rica hasta el miércoles a las 11:56 p. m.

Posteriormente, los rojinegros enfrentarán el viernes a las 8 p. m. a Municipal Pérez Zeledón y luego comenzarán a preparar el partido de vuelta contra Los Angeles FC, programado para el martes 13 de marzo a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.