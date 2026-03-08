Alajuelense recupera confianza justo antes del choque ante Los Ángeles FC

Alajuelense venció a Cartaginés y luego a San Carlos en las últimas dos fechas del torneo nacional. En la imagen el delantero Ángel Zaldivar buscó un gol ante Kevin Briceño y Marcelo Pereira del Cartaginés.

Alajuelense comenzó a tomar confianza en un momento clave de la temporada. Los manudos ya suman dos triunfos consecutivos en el torneo nacional y están de lleno en la pelea por puestos de clasificación. Además, retomaron ánimo de cara a su principal reto inmediato: el duelo ante Los Ángeles FC.

Los rojinegros se enfrentarán al equipo de la MLS en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup y esperan dar el campanazo, ya que enfrentarán a uno de los rivales más duros del certamen, que cuenta con figuras como el arquero francés Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018, además del delantero surcoreano Son Heung-min.

Una de las figuras erizas, Alejandro Bran, afirmó que la Liga debe ir a Los Ángeles a jugar de forma perfecta, pero sobre todo con personalidad. El partido de ida será el martes a las 9 p. m. (hora de Costa Rica).

“Tenemos que ser muy inteligentes y tampoco cometer errores, porque sabemos que es un equipo de jerarquía, con jugadores de talla mundial que el mínimo chance que se les dé nos van a cobrar. Una opinión personal que tengo es que a esos equipos hay que ir a jugarles con personalidad y tratar de quitarles la bola”, afirmó el mediocampista tras el triunfo 2-0 ante San Carlos.

Por su parte, Anthony Hernández recalcó que el cotejo tendrá un componente mental que para ellos será vital ganar.

“Sabemos que es un rival muy duro. Vamos mentalmente preparados. Siento que este partido nos da confianza para ir a hacer las cosas de la mejor manera y pedirle a Dios que nos vaya muy bien”, manifestó.

Por último, el guardameta Washington Ortega reflexionó sobre un elemento que considera clave: el nivel de los futbolistas suplentes.

“En el equipo que logró el campeonato, muchas veces los que venían de suplentes o los que entraban estuvieron a la altura. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Se nos lesionaron dos compañeros y los que están esperando su lugar lo tienen que hacer de la mejor manera, porque eso es lo que pide la institución”, concluyó.