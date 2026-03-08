Lo que hizo Anthony Hernández con un niño liguista se volvió viral: vea el momento

Anthony Hernández anotó en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

Un niño llegó al Estadio Carlos Ugalde vistiendo la camisa de Liga Deportiva Alajuelense y con un mensaje que quería que su jugador favorito lo viera.

Era una pancarta dedicada a Anthony Hernández, que no pasó desapercibida antes, durante, ni después del triunfo de los rojinegros ante San Carlos.

La Liga resolvió el partido con goles de Celso Borges y precisamente, Anthony Hernández. Tras el pitazo final del árbitro Josué Ugalde, el extremo fue a buscar al pequeño, al tiempo que se tomó fotografías con varios aficionados.

Ahí se produjo un intercambio entre ellos. El menor le regaló la pancarta que tenía fotografías del futbolista y por supuesto que no podía faltar la imagen del otro Pikachu, el de Pokémon.

Todo iba acompañado de estas palabras: “Mi ejemplo a seguir”. Y llevaba esta firma: “Con cariño Thomas R. R.”.

Esta es la pancarta que un niño le llevó a Anthony Hernández al partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Anthony Hernández se llevó ese detalle; al tiempo que el jugador le regaló su camisa al niño, que no se cambia por nadie, porque ahora esa prenda en su poder es un verdadero tesoro.

La Liga publicó ese video del momento entre ellos y las interacciones empezaron de inmediato, con comentarios como estos:

Wilbert Briceño: “Un chavalazo, muy atento con los niños. Esta noche dormirán felices mis chiquitos, mucha humildad te hace grande Tony. Dios me lo bendiga, me lo cuide y me lo proteja de las lesiones, mereces ser titular”.

Mauricio Conejo: “Que bien Pika y ver a los niños emocionados con él es muy lindo, su humildad y trabajo es ejemplo de seguir”.

Sarita Gómez: “Que bonito el ambiente con los aficionados y la camiseta que le regaló a ese niño, felicidades muchachos”.

Luis Felipe Quirós: “Que humildad hermano, nunca cambie”.

Egda Martínez: “Soy porteña y solo por ver jugar a Pika veo jugar a la Liga. Un chico que lo vimos crecer aquí en el barrio. Siempre dije ese chiquillo iba a llegar, siempre fue muy rápido jugando. Que Dios lo guarde siempre”.

Vea el gol de Anthony Hernández

Tome hágalo le dijeron a “Pika”. ⚡️ pic.twitter.com/2P1lpIqqNp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 8, 2026

