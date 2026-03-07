EN VIVO

San Carlos vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido clave

San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense protagonizan el único partido del Torneo de Clausura 2026 pactado para este sábado

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense visita a San Carlos en el inicio de la jornada 11 de la fase regular del Torneo de Clausura 2026. Se trata de un partido de relevancia total para los intereses de la Liga y los Toros del Norte, que se disputará a partir de las 8 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.








