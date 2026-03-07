San Carlos vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido clave

Liga Deportiva Alajuelense visita a San Carlos en el inicio de la jornada 11 de la fase regular del Torneo de Clausura 2026. Se trata de un partido de relevancia total para los intereses de la Liga y los Toros del Norte, que se disputará a partir de las 8 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

El equipo norteño de Wálter Centeno se soltó a jugar y no solo salió de la parte baja de la tabla de posiciones, sino que se encuentra peleando arriba y sueña con ser parte de las semifinales.

Mientras que la Liga de Óscar “Macho” Ramírez viene de reconciliarse con la victoria, pero necesita hacer una segunda vuelta prácticamente perfecta para recuperar terreno perdido, luego de su bajo rendimiento en enero y febrero. Y este partido se percibe como clave.

San Carlos llega a este juego posicionado en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos; mientras que Alajuelense se encuentra en la sexta casilla con 12 unidades.

Mario González, Brian Martínez, Kenneth Vargas y Alexis Gamboa pueden ver acción en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense, este sábado 7 de marzo. (Prensa San Carlos y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

El juego entre San Carlos y Alajuelense será transmitido por la pantalla de Tigo Sports.

Los amantes de la radio podrán sintonar el partido en su emisora preferida, por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Para este partido no estará disponible Creichel Pérez, quien debe purgar un juego de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Además, Jeison Lucumí continúa en recuperación.

San Carlos difundió esta información sobre las entradas para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (San Carlos/San Carlos)

Liga Deportiva Alajuelense empezó una semana atareada, que involucra su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf, de visita contra LAFC.

El cuadro rojinegro se trasladó el viernes a Ciudad Quesada, donde este sábado jugará contra San Carlos. Después del partido, el campeón nacional retornará al CAR. Ahí se entrenará el domingo por la mañana y, al mediodía, el equipo llegará al aeropuerto.

Su vuelo hacia Estados Unidos despegará a las 2:39 p. m., con una escala de una hora en Guatemala y a las 10:27 p. m. (hora de Costa Rica), aterrizará en Los Ángeles, California.

El lunes, Óscar Ramírez ofrecerá la rueda de prensa de rigor a las 7:30 p. m. (hora de Costa Rica), treinta minutos antes del reconocimiento a la gramilla del BMO Stadium.

El martes 10 de marzo empezará la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense jugará el martes 10 de marzo contra LAFC en territorio californiano a las 9 p. m. (hora de Costa Rica). Será el partido de ida de los octavos de final de este emparejamiento en Concachampions.

Para el día siguiente, la Liga emprenderá una travesía de 11 horas y 46 minutos en avión para regresar a territorio nacional, con una escala incluida de cinco horas en Guadalajara.

Óscar Ramírez y sus hombres aterrizarán en el aeropuerto Juan Santamaría el miércoles a las 11:56 p. m.; el jueves harán un trabajo de recuperación y el viernes 13 de marzo jugarán contra Pérez Zeledón, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Josué Ugalde al centro, asistido por Diego Salazar y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Jesús Montero. AVAR: Yazid Monge.

El juego entre San Carlos y Alajuelense es el único partido programado para este sábado 7 de marzo. Los demás encuentros se tramitarán entre domingo y lunes.

Así se jugará la jornada 11 del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

