Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 10

Se completó la jornada que marcó el arranque de la segunda vuelta en el Torneo de Clausura 2026 y los resultados que se dieron en esta fecha 10 tienen efectos visibles en la tabla de posiciones, tanto en la parte alta, como en la lucha por el no descenso.

Herediano resultó más líder, luego de la derrota de Saprissa en Tibás contra Sporting. Y justamente el domingo, la S y el Team se enfrentarán en la Cueva, en un partido que desde ya promete altas revoluciones.

Liga Deportiva Alajuelense activó el plan de recortar terreno perdido, misión que empezó al reconciliarse con la victoria ante Cartaginés y este sábado será parte de un juego atractivo en Ciudad Quesada ante San Carlos.

Además, Puntarenas FC y los norteños empataron; lo mismo que ocurrió entre Pérez Zeledón y Liberia.

Abajo sigue Guadalupe, cuya dirigencia se siente inquieta porque nadie quiere tener encima la amenaza de perder la categoría. Tras esta jornada, el club decidió destituir del banquillo a Mauricio Wright.

Eso ocurrió horas antes de que Sporting consiguiera la victoria contra Saprissa. Con esto, el cuadro de Andrés Carevic ahora tiene ocho puntos de ventaja sobre los guadalupanos en la tabla acumulada.

Resultados de la jornada 10

La tabla del Torneo de Clausura 2026

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

Goleadores del Torneo Clausura 2026

Próxima fecha: Habrá partidos sábado, domingo y lunes