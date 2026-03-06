Puro Deporte

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 10

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones y la acumulada a esta altura en el Torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Estas imágenes corresponden a la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026.
Estas imágenes corresponden a la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro, Mayela López, Prensa Liberia y @its_yuli.capture/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tabla de posicionesClausura 2026Jornada 10 Torneo Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.