EN VIVO

Saprissa vs. Sporting: solo en este canal puede ver a los morados en su carrera por el primer lugar

Bajo el mando de Hernán Medford, el cuadro morado va en busca de la sétima victoria seguida

Por Milton Montenegro
El Deportivo Saprissa busca seguir a paso firme y presionando a Herediano por la lucha del primer puesto del torneo. Los florenses sumaron tres puntos y los morados deben hacer lo mismo para quedar a una unidad y tratar de resolver a su favor el próximo domingo, cuando se enfrenten en el Estadio Ricardo Saprissa.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

