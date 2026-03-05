Saprissa vs. Sporting: solo en este canal puede ver a los morados en su carrera por el primer lugar

El Deportivo Saprissa busca seguir a paso firme y presionando a Herediano por la lucha del primer puesto del torneo. Los florenses sumaron tres puntos y los morados deben hacer lo mismo para quedar a una unidad y tratar de resolver a su favor el próximo domingo, cuando se enfrenten en el Estadio Ricardo Saprissa.

Pero esa es otra historia. Los tibaseños primero deben despachar a Sporting, rival al que reciben en su Cueva a las 8 p.m., y usted lo puede ver por la señal de FUTV.

Vuelve Batman Copiado!

De ganar, Hernán Medford y sus muchachos sumarán la sétima victoria seguida y llegarán a 21 puntos, uno menos que los rojiamarillos.

Saprissa se impuso en los dos duelos del Torneo de Copa ante Carmelita y, por el certamen nacional, derrotó en casa a San Carlos y a la Liga, y de visita se impuso a Liberia y Guadalupe.

El compromiso llama la atención porque, en lo que a mercadeo se refiere, Saprissa volverá a usar el uniforme alusivo a Batman y Sporting estrenará una camiseta de color celeste. La camiseta de Batman se venderá en el estadio y en las tiendas oficiales del club.

A favor de Carevic Copiado!

En lo deportivo, Andrés Carevic, técnico de los albinegros, reconoció que la primera vuelta no fue buena para ellos, quedaron en deuda y espera que un triunfo contra Saprissa los impulse a tener una segunda ronda de ensueño. Por si fuera poco, Carevic tiene un punto a su favor: nunca ha perdido cuando ha enfrentado a Hernán Medford. En los diferentes equipos en los que han estado ambos entrenadores, se han medido en ocho ocasiones, con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates para Carevic; Medford nunca lo ha derrotado.

Ventaja de Saprissa Copiado!

Pero Andrés Carevic no se puede atener al duelo particular con Hernán, porque las estadísticas —que pueden ser favorables para un lado— también lo son para el otro, y reflejan que, de 22 compromisos, Saprissa ganó 18, empató dos y perdió solo dos.

El uniforme más lindo del mundo te espera HOY durante el partido, en las tiendas del estadio 🏟️



Entradas en: https://t.co/wSMrhz8lFT#ValientesPorSiempre pic.twitter.com/SWyPuPHOkK — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 5, 2026

Por si fuera poco, Sporting nunca ha ganado en el Estadio Ricardo Saprissa. De los últimos seis duelos entre ambos conjuntos, los morados se dejaron cinco triunfos y un empate.

Baja en Saprissa Copiado!

Saprissa llega con la sensible baja de Sebastián Acuña, quien se lesionó el domingo anterior contra Guadalupe y deberá ser operado de los meniscos en la rodilla izquierda. Su lugar lo ocupará Alberth Barahona o Jefferson Brenes. Además, los locales no cuentan con Óscar Duarte, lesionado desde diciembre pasado, y podría ser que Fidel Escobar, quien ya se recuperó, espere opción entre los suplentes. Sporting se presentará con plantel completo; recién recuperó al defensa Ian Lawrence y al extremo Joshua Navarro, quienes estaban lesionados, pero ya pueden ser utilizados por Carevic.

Fechas vitales Copiado!

“Tenemos un inicio de esta fase contra Saprissa en su casa, un equipo en racha de victorias. Confiamos en nuestra gente y en nuestro equipo para ir allá y hacer un buen encuentro. Podemos hacer un juego competitivo para ganar allá”, dijo Carevic en declaraciones al departamento de prensa de Sporting.

Para los visitantes, la faena no es nada sencilla, no solo porque nunca han ganado en territorio morado, sino porque son penúltimos del certamen con ocho puntos en nueve fechas disputadas.

Para los tibaseños, estas dos fechas son vitales para escalar al primer puesto. De vencer a Sporting y a Herediano el próximo domingo, llegarían a 24 puntos y serían líderes del campeonato.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Juan Gabriel Calderón, quien tendrá como asistentes a Juan Carlos Mora y William Arrieta. Adrián Chinchilla será el secretario arbitral. Jesús Montero el árbitro VAR y Keylor Herrera el AVAR.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.