Jorkaeff Azofeifa hace lo impensado en Saprissa y la afición pide que le renueven el contrato

Probablemente es el jugador del Deportivo Saprissa que más ha sido silbado. Con solo salir del banco de suplentes e iniciar calentamientos, la silbatina era sonora contra Jorkaeff Azofeifa.

No lo dejaban en paz, bola que tocaba y desde las gradas le lanzaban todos los abucheos posibles, acompañados de los tradicionales silbidos.

La dirigencia morada hasta se deshizo de él. Para el Clausura 2025 fue enviado a préstamo a Pérez Zeledón y muchos seguidores del club aplaudieron esa decisión.

Jorkaeff, quien llegó al conjunto tibaseño en el 2023, no se quejó. Tampoco se rebeló contra la determinación de enviarlo a préstamo; los generaleños no se lo dejaron y regresó con la idea de que lucharía por su oportunidad, por ganarse un lugar en el equipo.

Hace un mes, Jorkaeff es otro y la afición también cambió con él. Desde que Hernán Medford asumió el banquillo morado, Azofeifa se llenó de confianza y hasta se ganó los aplausos del público; así sucedió en el clásico contra Alajuelense.

Cuando fue sustituido al minuto 88 y Jorkaeff caminó alrededor del campo para llegar al banquillo, la mayoría de los presentes en el Estadio Ricardo Saprissa lo aplaudieron y muchos hasta se pusieron de pie.

A Jorkaeff se le termina el contrato con Saprissa en junio de este año y los aficionados quieren que lo renueven. Esto quedó claro en el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si quiere unirse dele clic a este enlace)

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Jorkaeff Azofeifa termina contrato con Saprissa en junio, usted qué haría?

Las opciones de respuesta fueron: lo renuevo un año más; lo renuevo solo por seis meses y no lo contrato, que salga del equipo.

Este fue el resultado del sondeo sobre Jorkaeff Azofeifa en el Canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 943 personas. De ellas, 642 (68%) consideraron que lo renuevan un año más; 196 (21%) opinaron que lo renuevan por seis meses más; 105 (11%) señalaron que no lo contratan, que salga del equipo.

Desde el primer partido que Hernán dirigió a los tibaseños en el certamen, contra San Carlos, Jorkaeff Azofeifa entró en los planes del timonel. Ante los norteños, Joseph Mora se lesionó y Azofeifa tomó su lugar y, desde ese instante, se quedó con el puesto de titular.

En tiempos de Vladimir Quesada pasaba esa misma situación, y el entrenador prefería ubicar a Gerald Taylor como lateral izquierdo antes que confiar por completo en Azofeifa.

“Soy morado de corazón y trato de dar lo mejor de mí, me salga o no me salga. Voy a morir con la mía. Sé que tengo que mejorar y trabajo cada día por superarme. Uno también es persona, es humano y tiene margen de error, se puede equivocar, por eso le ofrezco disculpas a la afición y les digo que trabajo para mejorar cada día”, destacó Jorkaeff, en diciembre del año pasado, luego de un partido contra Liberia, juego donde fue uno de los mejores del plantel.

En el clásico contra Alajuelense, Jorkaeff Azofeifa se echó a la aficón morada en el bolsillo. Aquí en la marca contra Isaac Badilla. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford lo llenó de seguridad, lo respaldó y Jorkaeff no lo defraudó a él ni a la afición.

“Me he sentido tranquilo, porque quien esté en Saprissa debe estar preparado para jugar. Uno se esfuerza y la resiliencia, el trabajo, eso debe hacerlo uno al máximo. Sé que las críticas siempre van a estar y el jugador debe aguantar que lo critiquen, estar tranquilo cuando esto suceda”, aseguró Jorkaeff Azofeifa, el domingo pasado en zona mixta, antes del partido contra Guadalupe.

Pese a los silbidos en su contra, Azofeifa indicó que siempre confió en Dios y nunca bajó la guardia.

“Trabajé muy fuerte, a la espera del momento, porque cuando a uno le toca hay que estar preparado, que es lo más importante”, añadió Jorkaeff Azofeifa.

Para el lateral, todos quieren jugar en el equipo, luchan y salen a jugar con mucha intensidad y por eso, según dijo, poseen seis victorias seguidas.

