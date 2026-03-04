Jugador de Saprissa que creció entre potreros se luce con sus negocios: réntele un carro

En la cancha dejó constancia de su calidad; le faltaba el gol y lo marcó por partida doble. El domingo pasado anotó los tantos con que el Deportivo Saprissa derrotó de visita 0-2 a Guadalupe.

Bancy Hernández es figura de los morados y considerado por muchos el mejor fichaje del Clausura 2026.

Bancy no solo se luce dentro de los terrenos de juego, fuera de ellos también es protagonista al destacar como empresario. El extremo morado es un emprendedor, un visionario, que ve en los negocios la posibilidad de crecer y ayudar con empleo a otras personas.

En su natal Río Blanco, en Nicaragua, municipio que se encuentra a 200 kilómetros de Managua, Bancy Hernández tiene una tienda deportiva y una agencia que renta vehículos para turistas locales e internacionales.

Por eso, si usted va para Nicaragua, sobre todo a Río Blanco, réntele un automóvil al jugador de Saprissa y disfrute las bellezas del lugar, como el Cerro Musún, el atractivo natural más importante de Río Blanco, según promocionan en internet las principales agencias de turismo en Nicaragua.

“¿Te ha pasado que necesitas movilizarte y no sabes cómo? A veces solo necesitas el carro correcto y listo. En Renta Car Bancy Hernández, en Río Blanco, te ofrecemos renta de vehículos para lo que necesites: trabajos, viajes familiares o cualquier compromiso”, es la publicidad de Renta Car Bancy Hernández en su página de Facebook. Además, resaltan que, si no quieren manejar, cuentan con el servicio de viajes privados a cualquier parte de Nicaragua.

Su tienda se llama BH Sport, tienda deportiva, y en ella se encuentra una gran variedad de artículos deportivos, sobre todo la indumentaria para jugar al fútbol.

En una de sus notas, el diario La Prensa de Nicaragua recordó que, en sus inicios, Bancy era un joven humilde que solo tenía pan y gaseosa para comer y su talento lo llevó a uno de los clubes más grandes de la región, el Deportivo Saprissa.

En la información se destacó que Hernández empezó a mostrar su talento en un potrero, un campo cargado de polvo donde a veces se metían las vacas cuando Bancy estaba jugando.

Bancy Hernández, extremo del Deportivo Saprissa, se luce dentro y fuera de las canchas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Siempre ha sido un chavalo sin vicios, quien se dedicó a lo suyo. Vivía en una casa bastante humilde, era de concreto, pero humilde”, le dijo Isaura Treminio, pobladora de Río Blanco, al diario La Prensa.

Otro vecino indicó que Bancy es de gran corazón y ya lleva tres años llevando comida y juguetes para los niños durante las fiestas navideñas.

El periódico nicaragüense destacó que, al dar sus primeros pasos en el fútbol, Bancy Hernández no tenía para comprar medias para fútbol, espinilleras y menos para un par de zapatos. Hoy posee una tienda llena de estos artículos y un Renta Car.

