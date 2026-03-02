Puro Deporte

Bancy Hernández se inspira en Cristiano Ronaldo y Vinicius Junior y firma la tarde soñada con Saprissa

El extremo morado marcó los dos primeros goles con su equipo y le dio la victoria ante Guadalupe

Por Milton Montenegro

Bancy Hernández, extremo del Deportivo Saprissa, se lució como Cristiano Ronaldo y Vinicius Junior, todo en el mismo partido.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

