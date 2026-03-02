Bancy Hernández se inspira en Cristiano Ronaldo y Vinicius Junior y firma la tarde soñada con Saprissa

Bancy Hernández, extremo del Deportivo Saprissa, se lució como Cristiano Ronaldo y Vinicius Junior, todo en el mismo partido.

Hernández no solo anotó sus primeros goles con los morados, sino que le dio la victoria a su equipo.

El atacante abombó las redes y vivió el momento de una manera muy particular para él. Tras el primer tanto, corrió y festejó a lo Cristiano Ronaldo; Hernández saltó y luego bajó los brazos. Cuatro minutos después, volvió a concretar y esta vez celebró como Vinicius, corriendo con los brazos extendidos.

“Soy seguidor del Real Madrid y siempre admiré a Cristiano Ronaldo. Lo veo y siempre trato de agarrar lo mejor de él, soy madridista y ojalá se vengan muchos goles y quizá seguir festejando de esa manera”, explicó Bancy al terminar el partido y ser considerado la figura del compromiso.

Hernández agregó que tuvo una buena tarde en el Estadio Colleya Fonseca, recordó que buscaba el gol, pero no se le daba y sabía que debía tener paciencia.

“Siempre al tiempo de Dios, a veces las cosas no salen como uno quiere, sino como Él lo permite, es muy importante para mí”, afirmó Bancy, quien añadió que desde el primer juego con los morados tenía en mente festejar una anotación.

“Logré marcar, siempre lo intenté en los partidos pasados, pero no se daba y antes lo dije, es cuando Dios quiere”, opinó Hernández.

Bancy estaba contento por las conquistas y la victoria, la sexta seguida desde que Hernán Medford y su cuerpo técnico asumieron en el cuadro saprissista.

“Me siento muy feliz, sacamos tres puntos muy importantes de visita, que nos ayudan a seguir sumando para el objetivo que tenemos, que es quedar de primeros en el campeonato”, afirmó Bancy.

Bancy Hernández dijo que siempre ha buscado el gol, pero tuvo paciencia y le agradeció a Dios, por darle la opción de hacer dos tantos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El nicaragüense añadió que el grupo trabaja fuerte, que Hernán Medford les pide ser intensos y tomar cada partido como una final. Además, agregó que para él ha sido clave el buen trato que le dan los compañeros.

“Con el equipo, los compañeros me han ayudado y me dan la confianza para jugar. Estoy feliz y le doy las gracias a Dios porque sacamos tres puntos muy importantes de visita. Quería anotar, ya se me dio y es bueno desahogarme de esa forma”, comentó Bancy.

Hernández añadió que deseaba darle una alegría a la afición, porque desde el inicio lo respaldaron y por eso sus conquistas fueron para los seguidores, quienes al final del partido lo saludaron, algunos le pidieron posar para una fotografía y lo felicitaron por la buena actuación.

