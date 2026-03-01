Guadalupe vs. Saprissa: Hernán Medford con una variante en la formación

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió el plantel con que le hará frente al partido contra Guadalupe. Saprissa alinea con Abraham Madriz en el marco; Pablo Arboine, Kendall Waston, Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa en la defensa; Mariano Torres, David Guzmán y Sebastián Acuña en el medio campo; Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez en la ofensiva.

En racha, con cinco victorias al hilo y en busca de tres puntos más, el Deportivo Saprissa se presenta esta tarde en el Colleya Fonseca, donde se mide al colero del certamen.

El cuadro de Hernán Medford enfrenta, a las 3 p.m., a Guadalupe, conjunto que está con el agua al cuello, amenazado por la sombra del descenso y obligado a derrotar a los saprissistas, una tarea sin duda muy complicada.

Con Medford y su cuerpo técnico, Saprissa registra cinco triunfos: dejó en el camino a Carmelita en el Torneo de Copa y despachó a San Carlos, Liberia y Alajuelense en el campeonato. Los tibaseños ocupan el cuarto puesto en la tabla de posiciones, con 15 puntos, y aspiran a escalar al tercer o segundo lugar. Claro, no solo requieren ganar, sino que Cartaginés o San Carlos —que se enfrentan entre ellos— dejen puntos esta noche.

😈 Hoy juega Saprissa



🕧 3 p.m. 📍Colleya Fonseca ⚽️ vs Guadalupe FC pic.twitter.com/dYpFjiE9ql — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 1, 2026

Hundido Copiado!

Guadalupe es penúltimo en la tabla de posiciones, con seis puntos en ocho fechas disputadas, y en la tabla acumulada se ve amenazado con descender. Posee 19 puntos, mientras que Sporting, que es penúltimo, le saca cinco de ventaja. Guadalupe cuenta con una victoria, tres empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 25%.

El cuadro de Mauricio Wright es el más goleado del semestre, con 16 tantos en contra, y tiene la peor diferencia de goles, con -7. Guadalupe solo ha ganado un partido en el certamen.

Dónde verlo Copiado!

El compromiso tiene sus ingredientes que llaman la atención y usted lo puede ver por medio de las transmisiones de FUTV y TD+. También puede estar al tanto de las incidencias por medio este en vivo de La Nación.

Saprissa no debería sufrir para derrotar a los guadalupanos, al menos eso dicen las estadísticas, porque en 12 juegos disputados en Guadalupe, Saprissa registra ocho victorias, dos empates y solo dos derrotas. Los morados le han anotado a Guadalupe en todos los duelos, ya sea como local o visitante, y los dirigidos por Mauricio Wright acumulan 12 encuentros sin derrotar a los tibaseños.

Actuar de visita no es mal negocio para los tibaseños, quienes, de cuatro juegos en campo ajeno, registran dos victorias (contra Sporting y Liberia), un empate en Pérez Zeledón y una derrota en casa de Herediano.

Saprissa con fuerza Copiado!

“Nosotros nos sentimos fuertes y, sin importar los rivales, pensamos en ganar. En lo personal estoy feliz y disfrutando de mi carrera y del respaldo que me dan los compañeros”, aseguró Ariel Rodríguez, quien le dio la victoria a Saprissa en los últimos dos encuentros del certamen, contra Liberia y Alajuelense.

Posible alineación Copiado!

Medford probablemente apostará al mismo equipo que ha venido usando y le ha dado buenos resultados, con Abraham Madriz en el marco; Pablo Arboine, Kendall Waston, Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa en la defensa; Mariano Torres, David Guzmán y Sebastián Acuña en el medio campo; Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez en la ofensiva.

Con esta alineación, Saprissa busca siempre ir al frente, disparar dentro y fuera del área. Es el equipo con más remates del torneo, por lo que los locales deben tener mucho cuidado, sobre todo al marcar, ya que Guadalupe registra tres expulsiones en el certamen y es el conjunto que más veces ha visto la tarjeta roja.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Pablo Camacho, quien contará con la asistencia de Diego Díaz y Fabián Baltodano. Raúl Eduarte será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Steven Madrigal y Jonathan Leitón será el AVAR.

Pablo Camacho será el encargado de dirigir el partido de Guadalupe contra el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.