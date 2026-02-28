Saprissa amenaza a Guadalupe con el recurso que lo hace lucir más fuerte que cualquiera

En el Deportivo Saprissa solo piensan en ganar, sin importar el rival que esté al frente.

Con cinco victorias seguidas desde que Hernán Medford y su cuerpo técnico asumieron la dirección del equipo, incluidas las dos del Torneo de Copa contra Carmelita, los morados esperan doblegar a Guadalupe y seguir en ascenso.

El próximo domingo, a las 3 p. m., en el Estadio Colleya Fonseca, los guadalupanos reciben a los saprissistas, quienes, sin duda, apelarán al recurso con el que sobresalen sobre los demás clubes en el Clausura.

Saprissa es el conjunto con más disparos: un total de 124 en ocho jornadas, según las estadísticas de la Unafut.

En su página en internet, este organismo destacó que, de los 124 disparos de los morados, 47 han sido a portería, lo que ha representado un total de 11 goles para el equipo.

Guadalupe debe prestar atención al panameño Tomás Rodríguez, quien es el segundo jugador con más disparos a portería, con 20, dos menos que Alejandro Bran, de la Liga, con 22.

Pero los dirigidos por Mauricio Wright no solo deben estar pendientes del canalero y sus remates, sino también de Luis Javier Paradela y Kendall Waston.

Ellos dos, junto a Tomás Rodríguez, son, según la Unafut, los tres futbolistas con más disparos a portería en el certamen; cada uno posee siete.

Por si fuera poco, actuar de visita no es mal negocio para los tibaseños, quienes, de cuatro juegos en campo ajeno, registran dos victorias contra Sporting y Liberia, un empate en Pérez Zeledón y una derrota en casa de Herediano.

Guadalupe es penúltimo en la tabla de posiciones, con seis puntos en ocho fechas disputadas, y en la tabla acumulada se ve amenazado por el descenso.

Posee 19 puntos, mientras que Sporting, que es antepenúltimo, le saca cinco de ventaja. Guadalupe cuenta con una victoria, tres empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 25%.

Tomás Rodríguez es el jugador del Deportivo Saprissa con más disparos (20). Pero él, Paradela y Waston poseen siete disparos a portería cada uno. Aquí, Bancy Hernández felicitó al canalero. (Jose Cordero/José Cordero)

El cuadro de Mauricio Wright es el más goleado del semestre, con 16 tantos en contra, y tiene la peor diferencia de goles, con -7.

“Nosotros nos sentimos fuertes y, sin importar los rivales, pensamos en ganar. En lo personal estoy feliz y disfrutando de mi carrera y del respaldo que me dan los compañeros”, aseguró Ariel Rodríguez, quien le dio la victoria a Saprissa en los últimos dos encuentros del certamen, contra Liberia y Alajuelense.

Otro que está contento es Hernán Medford, y no es para menos, porque los resultados lo avalan, y así lo expresó luego de vencer a la Liga.

“Era creérsela; se ha trabajado mucho en la cancha todo lo que me gusta, y con este equipo que tengo me siento satisfecho. Estoy contento. Gracias a los jugadores, ellos saben dónde están, porque estar en Saprissa es diferente”, dijo Hernán, quien de esta forma explicó por qué el plantel elevó su rendimiento.

