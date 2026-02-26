Saprissa quiere más y prepara su siguiente desafío: ya tiene fecha y sede confirmadas

El Deportivo Saprissa cerró una semana con una enorme alegría: ganó el clásico, llegó a 15 puntos y está en zona de clasificación.

Pero el duelo contra Alajuelense quedó atrás hace cinco días y los morados no han vuelto a ver acción.

El equipo entrena en su centro deportivo en Curridabat y afina detalles para lo que será su próximo compromiso.

¿Cuándo y dónde juega el equipo de Hernán Medford?

El siguiente partido de los tibaseños es de visita, contra un rival que tiene seis encuentros seguidos sin ganar.

Saprissa juega el próximo domingo en casa de Guadalupe; el choque será a las 3 p. m. en el Estadio Colleya Fonseca.

“Siempre nos preparamos para ganar y el domingo tenemos otro reto para seguir sumando. Venimos de una semana larga que nos sirvió para corregir varias cosas; lo hemos podido hacer. El domingo tenemos un gran compromiso y hay que afrontarlo de la misma manera, para poder ganarlo”, dijo Bancy Hernández, extremo de Saprissa, en declaraciones al departamento de prensa de los morados.

Guadalupe está con el agua al cuello: no solo es penúltimo en la tabla de posiciones, con seis puntos en ocho fechas disputadas, sino que en la tabla acumulada se ve amenazado con descender.

Guadalupe posee 19 puntos, mientras que Sporting, que es penúltimo, le saca cinco de ventaja.

Bancy Hernández dijo estar muy feliz de pertenecer al club y aseguró que la afición se ha convertido en un gran apoyo para él.

“Estoy muy feliz, muy feliz de poder estar aquí. La afición es muy importante, siempre ha brindado el apoyo y eso me tiene muy contento para afrontar cada partido y salir a la cancha a dar lo mejor de mí”, indicó Bancy.

Guadalupe, rival de los tibaseños, solo tiene un triunfo en el certamen: fue en la segunda fecha, como local, contra Liberia.

El Deportivo Saprissa tiene cinco triunfos seguidos, incluidos dos del Torneo de Copa, y espera sumar el sexto ante Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

En los últimos dos compromisos en su campo, Guadalupe perdió 1-3 ante Alajuelense y 3-4 frente a San Carlos.

En los últimos cinco enfrentamientos contra Saprissa, los guadalupanos solo obtuvieron un empate y sufrieron cuatro derrotas. De esos choques, tres fueron en el campo guadalupano, y los morados sumaron dos triunfos y un empate.

“Se nos viene un partido importante y hay que sumar porque estamos en la parte alta de la tabla, y la idea es seguir ahí. Creo que nos merecemos estar ahí, hemos venido mejorando, trabajando de la mejor manera, y hay que sacar los tres puntos en el próximo partido”, destacó Tomás Rodríguez, delantero panameño de los morados.

Tomás es consciente de la situación de Guadalupe y cree que, ante Saprissa, se jugará una final.

“Mentalmente nos preparamos para eso, para hacer las cosas bien. Jugaremos de visita y podemos tener muchas cosas en contra, pero desde ya, en los entrenamientos y en la parte táctica, trabajamos de la mejor forma posible”.

Tomás Rodríguez añadió que, como extranjero, debe aportar su cuota, pero también exhibir algo más. Señaló que se ha sentido bien, aunque debe adaptarse más al equipo y al ambiente.

El panameño también siente que la afición lo respalda, pero agregó que no puede fallar, porque quienes llegan a las gradas son muy exigentes.

