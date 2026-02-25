Ya pasaron más de dos semanas desde que Saprissa ‘infiltró’ a Fidel Escobar: ¿Qué ha pasado con el panameño?

Fidel Escobar, defensa panameño del Deportivo Saprissa, ya supera los dos meses sin jugar.

La última vez que el zaguero tuvo participación con los morados fue el 20 de diciembre del año pasado, durante la final del Torneo de Apertura 2025 contra Alajuelense, juego que los rojinegros ganaron 3-1 y les permitió alcanzar el título 31.

En esa ocasión, Fidel actuó en todo el compromiso y después desapareció. Saprissa comenzó el certamen de este año el 13 de enero, ya disputó ocho fechas y Escobar ni entre los suplentes ha aparecido.

Hace un mes, La Nación reveló que Fidel tiene una hernia en la espalda, noticia que luego fue confirmada por el club, que destacó que el panameño iba a ser sometido a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar.

“Ante algunas consultas recibidas, les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas, después de lo cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”, informó Saprissa el 27 del mes pasado.

Las infiltraciones lumbares son procedimientos mínimamente invasivos que consisten en la inyección de medicamentos, como corticoides o anestésicos, en la columna lumbar para aliviar dolor e inflamación.

Las dos semanas que mencionó la institución se cumplieron el 10 de este mes y Saprissa tuvo dos encuentros, de visita ante Liberia y el clásico del sábado pasado contra Alajuelense, y Fidel no fue tomado en cuenta.

“Lo de Fidel es poco a poco. Es sumamente importante para el equipo, pero hay que tener claro que él va integrándose después de mucho tiempo. Debe prepararse al menos 15 días muy bien físicamente, porque la exigencia será muy alta”, manifestó Medford en la conferencia de prensa previa al clásico.

“Primero que se prepare, porque será un jugador importante para el equipo en el cierre”, agregó Hernán.

Este medio conoce que Escobar ya se integró a los entrenamientos, pero trabaja por aparte, porque necesita estar a tono en el plano físico.

Médicamente fue dado de alta, pero no posee el nivel físico para soportar 90 minutos de un partido. Fidel sigue un plan que le entregó Marcelo Tulbovitz, preparador físico del plantel.

En Saprissa y en Panamá están pendientes de Escobar, quien con la selección de su país jugó el último partido a finales de noviembre del año anterior, cuando los canaleros golearon 3-0 a El Salvador, en la eliminatoria al Mundial 2026.

Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa, acumula dos meses sin vestir el uniforme de su equipo y estar listo para jugar, como se ve en esta imagen. (Albert Marín)

Después de ese compromiso, Panamá enfrentó el mes pasado en amistosos a Bolivia y México y no contó con Fidel.

Panamá se prepara para viajar a África, para jugar dos amistosos contra Sudáfrica en la fecha FIFA del mes de marzo, y la duda es si Fidel podrá ser parte del equipo.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen estarán viajando a África para medirse al seleccionado de Sudáfrica en dos partidos amistosos programados para el viernes 27 y martes 31 de marzo.

Estos compromisos marcarán un hecho histórico para el fútbol panameño, ya que será la primera vez que la Selección Mayor dispute un partido en el continente africano.

Panamá está ubicado en el grupo L de la Copa del Mundo 2026 junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, mientras que Sudáfrica está en el grupo A junto a México, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA D, que comprende las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

En el caso de Sudáfrica, los apodados Bafana Bafana serán los encargados de disputar el encuentro inaugural de la Copa del Mundo frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

