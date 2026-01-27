Se revela la gravedad de la lesión que tiene Fidel Escobar: Saprissa toma una decisión

Hace un mes y una semana no se sabe nada de Fidel Escobar. En diciembre pasado fue la última vez que se le vio en una cancha disputando un partido con el Deportivo Saprissa.

El 20 de diciembre fue la última ocasión en que el panameño jugó. Lo hizo en la final que Alajuelense le ganó a los morados 3-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Desde entonces arrancó el nuevo certamen. Los tibaseños ya disputaron cuatro compromisos, y Fidel Escobar ni siquiera ha estado en la banca.

El martes 13 de este mes, en el primer choque del torneo contra Puntarenas, el departamento de prensa de los morados informó: “Fidel Escobar presentó algunas molestias en su espalda, por lo cual se consideró pertinente que no estuviera en el partido de esta noche”.

Escobar no jugó en ese compromiso, tampoco contra Herediano, Sporting ni Cartaginés, y no estará el jueves próximo frente a Pérez Zeledón.

La Nación se dio a la tarea de investigar qué ocurre con Fidel, cuál es la lesión que lo tiene en vilo, y la respuesta es que posee una hernia en la columna.

Una fuente muy cercana al tema, que prefirió el anonimato, le dijo a este medio que lo que inició como un dolor de espalda terminó confirmándose como una hernia.

El club le realizó una resonancia magnética porque el dolor no cesaba, y se encontró la lesión.

Escobar padece una hernia discal lumbar, que le provoca dolor en la zona baja de la espalda. Generalmente, en este tipo de lesiones, el disco intervertebral se rompe y parte de su contenido sale, disminuyendo el canal por el que pasan los nervios en la columna vertebral, lo que provoca dolor lumbar e incluso ciática.

¿Qué hará Saprissa para corregir el problema de Fidel?

La fuente confirmó que el panameño es tratado por un especialista en columna, quien recomendó que lo mejor es infiltrarlo. El cirujano es optimista y cree que, con ese procedimiento, Fidel Escobar podría regresar en dos semanas a las canchas.

Las infiltraciones lumbares son procedimientos mínimamente invasivos que consisten en la inyección de medicamentos, como corticoides o anestésicos, en la columna lumbar para aliviar dolor e inflamación.

Es cuestión de esperar a ver si la infiltración da los resultados esperados, pero de momento el cuerpo técnico morado no puede contar con Fidel Escobar en sus planes.

Fidel Escobar vive días complicados en el Deportivo Saprissa, debido a una lesión en la espalda. (Rafael Pacheco Granados)

“No tenemos un día o fecha exacta para su vuelta. Creo que el cuerpo médico podría ser más específico sobre cuánto tiempo más le tomará y cuándo podrá regresar”, aseguró Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, previo al choque del domingo pasado contra Cartaginés.

Desde que firmó con Saprissa, en julio del 2022, Fidel Escobar ha estado ausente del equipo en seis ocasiones: dos por lesiones musculares, una por sobrecarga, dos por descanso y ahora por la hernia en la columna.

El mayor tiempo que estuvo fuera de las canchas se presentó de mayo a agosto del 2024, cuando se ausentó 72 días de los terrenos de juego. En ese momento, Saprissa comunicó que el canalero sufrió una lesión grado 2 en el músculo recto femoral derecho (rotura parcial moderada de fibras musculares en la parte frontal del muslo).

