En Panamá se lamentan por el ‘efecto Saprissa’ que atenta contra sus delanteros

En Panamá encendieron las luces de precaución. Están inquietos, casi preocupados, por lo que ellos llaman el “efecto Saprissa”.

En el programa El Marcador, el periodista Gino Lasso cuestionó qué les sucede a los atacantes panameños que llegan al cuadro morado.

Gustavo Herrera no dio la talla y ya no está en el equipo. Tomás Rodríguez, dijo Lasso, falló dos opciones que en Venezuela culminaba con el balón en la red.

“En el Saprissa existe una mala suerte con los 9 panameños que hay. Primero, a Gustavo Herrera no le fue bien en su paso por el Saprissa y ahora, en dos partidos, Tomás Rodríguez —que venía goleador en Venezuela— ha tenido dos balones claros que, en su momento, anotaba, pero ahora los manda a la tribuna. Ojalá que en el próximo partido Tomás Rodríguez pueda anotar, porque no entiendo qué les pasa a los delanteros panameños con el Saprissa de Costa Rica”, aseguró Gino Lasso en El Marcador, que reprodujo las declaraciones del periodista en su cuenta de Instagram y tituló: “¿Efecto Saprissa?”.

¿Será que a Tomás le está afectando la posición en que lo usa Vladimir Quesada, técnico de los morados, quien lo ubica como extremo y no como 9?

“Tomás es polifuncional. Hablo mucho con él y me dice que le gusta jugar tanto por la banda como de 9. Lo usamos en las dos posiciones e hizo un gran partido, como todo el equipo”, dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa, luego del partido del domingo contra Cartaginés.

Pese a que Rodríguez no ha anotado y tuvo una opción muy clara frente a los porteños, tras un gran servicio de Bancy Hernández —quien lo dejó de cara al gol—, el nuevo 9 morado es mejor que Herrera.

Posee más experiencia, es veloz, encarador y le da peso a la ofensiva. El jueves pasado, los morados ganaron 0-1 a Sporting, por una jugada que Tomás inició y culminó David Guzmán.

Tomás Rodríguez no ha logrado anotar con el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

