Presidente de Saprissa le dice a la prensa qué les pide a sus jugadores

Roberto Artavia, el nuevo presidente del Deportivo Saprissa, se encuentra en la Cueva, en la casa de los morados y como todos los aficionados al club, espera festejar la victoria.

Artavia aprovechó su presencia en el reducto tibaseño para dar unas palabras a los medios de comunicación. Ahí en la zona mixta, habló con los medios con derechos de transmisión y dejó claro qué le pide a los jugadores morados.

“Lo que le pido al equipo es que dejen el corazón en la cancha, que se maten y en las bolas divididas salir gananciosos. Quiero ver compromiso, tener buena disposición táctica y jugar con el corazón”, dijo Artavia.

El jerarca tibaseño se mostró complacido por la victoria del jueves pasado de visita contra Sporting y confía en que el grupo siga ese camino.

“Esperamos que el repunte del jueves se consolide hoy y empecemos a respirar con tranquilidad y empezar a crecer”, opinó Artavia, quien también se refirió a Abraham Madriz, portero titular de Saprissa.

“Tiene toda nuestra confianza y esperamos verlo crecer en el puesto”, señaló el presidente de Saprissa.

Sobre sus primeros días al frente del conjunto morado, Artavia, indicó que no es algo que no haya hecho antes.

“La parte administrativa, financiera, de relaciones internas, todo lo sabemos manejar, es igual o parecido a los puestos que hemos tenido antes”, dijo Artavia, quien se disculpó con los medios y terminó la entrevista al expresar: “Con permiso, pero debo seguir mi camino”.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, espera la segunda victoria de su equipo, esta noche contra Cartaginés. (Alonso Tenorio/Atenorio)

