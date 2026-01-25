Puro Deporte

Presidente de Saprissa le dice a la prensa qué les pide a sus jugadores

Roberto Artavia espera un crecimiento del equipo con el partido ante Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, el nuevo presidente del Deportivo Saprissa, se encuentra en la Cueva, en la casa de los morados y como todos los aficionados al club, espera festejar la victoria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaRoberto ArtaviaCartaginés
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.