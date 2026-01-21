Roberto Artavia no se conforma con Saprissa: ahora apunta a la Fedefútbol y el Comité Ejecutivo

Roberto Artavia, nuevo presidente del Deportivo Saprissa, no quiere perder el tiempo. No solo está lleno de ilusión y proyectos para su equipo, como lo anunció el día de su presentación como jerarca morado, sino que busca aportar su conocimiento a todo el fútbol nacional.

Roberto Artavia dejó claro que sus metas de largo plazo se verán en tres o cuatro años. Quiere mejorar el estadio, sacar al club de los problemas financieros y lograr títulos en lo deportivo, pero también le apunta a la Federación Costarricense de Fútbol.

Saprissa tiene representación en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, pero en la figura de Juan Carlos Rojas, anterior presidente del equipo, quien no ha decidido si va a dar un paso al costado.

“Nosotros no le hemos dicho a Juan Carlos Rojas que se vaya o renuncie al Comité Ejecutivo, pero sí quisiéramos, cuando sea oportuno, ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo; la decisión de renunciar es personal de Juan Carlos. Nosotros conversamos con él y él tomará la decisión cuando lo considere oportuno”, le dijo Roberto Artavia a La Nación, cuando este medio le consultó si la actual directiva morada le pidió a Rojas que deje el cargo en el Comité Ejecutivo.

“Creo en la capacidad estratégica que puedo aportar, en la capacidad de la gestión de la gobernanza. Creo también que no es una decisión que toma Saprissa o tomo yo, la toma una asamblea de socios y de eso somos inmensamente respetuosos”, señaló Roberto Artavia en otras declaraciones a Canal 7.

El nuevo presidente morado no escondió que pretende acercarse a la Fedefútbol y ser parte del Comité Ejecutivo.

“La respuesta correcta es que nos encantaría estar para aportar. Nosotros entendemos que si esta industria crece toda, no solo sube Saprissa y crece Saprissa, sino que nos va a hacer mucho más atractivos para los medios, los anunciantes y la gran afición nacional”, destacó Roberto Artavia.

Juan Carlos Rojas tiene el puesto de director 1 en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. En el sitio web del ente federativo se destaca que Rojas Callán tuvo el cargo de director en el Comité Ejecutivo del 2019 al 2023 y obtuvo la reelección por un período más, del 2023 al 2027.

En caso de que renuncie, el puesto no se traslada automáticamente al nuevo presidente de Saprissa. Los nombramientos son personales, así que sería necesario convocar a una Asamblea extraordinaria de la Fedefútbol, para que sea ahí donde se elija al nuevo integrante, sin que por estatutos sea obligatorio un representante del cuadro morado.

