Puro Deporte

Roberto Artavia no se conforma con Saprissa: ahora apunta a la Fedefútbol y el Comité Ejecutivo

Juan Carlos Rojas representa a los morados en la Fedefútbol y no ha anunciado si va a renunciar

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, nuevo presidente del Deportivo Saprissa, no quiere perder el tiempo. No solo está lleno de ilusión y proyectos para su equipo, como lo anunció el día de su presentación como jerarca morado, sino que busca aportar su conocimiento a todo el fútbol nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaRoberto ArtaviaJuan Carlos Rojas
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.