El presidente de Saprissa revela qué pasará con Vladimir Quesada tras el mal inicio del torneo

De la mano de Vladimir, el equipo morado solo registra un punto de seis disputados

Por Milton Montenegro

El inicio del Deportivo Saprissa en el Torneo de Clausura no convence a los aficionados. Los morados están intranquilos y muchos piden la cabeza de Vladimir Quesada, técnico del plantel.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

