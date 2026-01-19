El presidente de Saprissa revela qué pasará con Vladimir Quesada tras el mal inicio del torneo

El inicio del Deportivo Saprissa en el Torneo de Clausura no convence a los aficionados. Los morados están intranquilos y muchos piden la cabeza de Vladimir Quesada, técnico del plantel.

Saprissa solo tiene un punto y es penúltimo en la tabla de posiciones, empatado con Puntarenas. De seis puntos disputados, dejó cinco en el camino, tras empatar en casa 2-2 contra los porteños y caer el sábado pasado, de visita, 0-2 frente a Herediano.

“No es el inicio del torneo que siempre nos imaginamos. Como saprissistas y ganadores, siempre pensamos en grandes actuaciones. Nunca nos imaginamos que en dos fechas tendríamos un punto de seis, pero es el momento de hacer la corrección y enderezar nuestro camino”, dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa, luego del partido contra Herediano.

Pero las declaraciones de Vladimir, al prometer entrega y repetir —como él mismo definió— la palabra trillada “trabajo y más trabajo”, parece que no convencen a los saprissistas.

¿Qué piensa la dirigencia tibaseña sobre el arranque del equipo? ¿Está en riesgo el puesto de Vladimir?

La Nación le hizo la consulta a Roberto Artavia, quien el jueves pasado fue confirmado como nuevo presidente de Saprissa.

“En Saprissa todos enfrentamos una gran presión y escrutinio al ser la institución más grande del país. Cada puesto está sujeto a evaluación y, en el caso del director técnico, no es diferente”, dijo Roberto Artavia.

El jerarca saprissista añadió que la directiva está pendiente de todo y envió un mensaje a los aficionados.

“Claro que estamos disconformes con los dos resultados del inicio del torneo, al igual que nuestra afición, y estamos ocupados analizando todo. A la afición le puedo decir que, como Junta Directiva y Comité Deportivo, tomaremos todas las decisiones que convengan a Saprissa en el momento oportuno”, señaló Artavia.

El presidente pidió un poco de calma y paciencia en estos momentos, sobre todo porque la directiva no tiene ni una semana en funciones.

“Ahora necesitamos despegar, tanto el equipo en la cancha como esta nueva administración. Para eso necesitamos a la gran familia saprissista respaldando nuestra divisa. ‘Saprissa somos todos’, dice una manta frente a la Ultra en cada partido, y es a partir de esa idea que desarrollaremos nuestra estrategia para devolver al Saprissa a la posición que le corresponde”, destacó Roberto Artavia.

Mientras Artavia se apega al análisis y a la unión, los aficionados piden que destituyan a Vladimir.

La Nación, en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace), le preguntó a los morados: ¿Qué deben hacer en Saprissa con Vladimir Quesada?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa debe reaccionar ya y quitar a Vladimir. No es culpa solo de Vladimir; hay varios jugadores que no dan la talla. Si no gana el siguiente encuentro contra Sporting, ya no lo pueden sostener. El torneo apenas empieza, deben dejarlo; no hay que apresurarse a quitarlo.

En el sondeo participaron 993 personas. De ellas, 718 (72%) consideraron que Saprissa debe reaccionar ya y quitar a Vladimir; 166 (17%) opinaron que no es culpa solo de Vladimir y que hay varios jugadores que no dan la talla; 55 (6%) señalaron que si no gana el siguiente encuentro contra Sporting, ya no lo pueden sostener, mientras que 54 (5%) consideraron que el torneo apenas empieza y deben dejarlo, sin apresurarse a quitarlo.

