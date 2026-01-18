Las redes sociales estallan contra Vladimir Quesada

La derrota que sufrió el Deportivo Saprissa 0-2 contra Herediano, hicieron explotar las redes sociales contra Vladimir Quesada, técnico morado.

Los comentarios de los morados coinciden en que la dirigencia de Saprissa debe cesar a Vladimir.

“Fuera Vladimir. No sabe leer los partidos. Le traen un 9 como Tomás Rodríguez y lo usa de extremo”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

“Si quiere ayudar a Saprissa, empiece quitando a Vladimir”, escribió un usuario identificado como Anderson, a la cuenta de Roberto Artavia, nuevo presidente de Saprissa.

Mientras los seguidores morados piden la cabeza de Vladimir, el timonel dijo que es normal, que él sea el señalado.

“Todos somos responsables y el primer responsable soy yo, porque soy la cabeza de este grupo de jugadores. Debemos hacer un análisis entre todos y corregir, buscar enderezar este rumbo y la palabra es trabajo, es la palabra trillada. No he visto nunca a nadie que se cruce de brazos y las cosas salgan por arte de magia”, dijo Vladimir en conferencia de prensa.

Quesada añadió que cada uno debe ver en qué falla y corregir, “conozco este grupo y tenemos la cantidad y calidad para salir de este bache”, opinó Vladimir.

- Por qué cambia tanto el equipo de un tiempo al otro. ¿Cómo defiende tener un solo punto de seis en este arranque del campeonato?

- Hay un gran sinsabor en nosotros. Fuimos un equipo en el primer tiempo y otro en el complemento. Fuimos reiterativos en el camerino, de que hicimos un gran primer tiempo, pero el partido no terminaba ahí y la idea era conservar esas conexiones, esos trazos, esos movimientos al tener y no la pelota.

“En el segundo tiempo no tuvimos el mismo fuelle del primer periodo y encajamos dos goles. No es el inicio del torneo que siempre nos imaginamos, como saprissistas y ganadores, siempre pensamos en grandes actuaciones. Nunca nos imaginamos en dos fechas, tener un punto de seis, pero es el momento de hacer la corrección, enderezar nuestro camino”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aplicó la trillada frase de "trabajar" para salir del mal inicio, pero la aficiṕon ya pide su cabeza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué evaluación hace de la materia prima para hacer variantes?

- Tenemos un buen grupo de jugadores, tenemos cantidad y calidad y es el momento que esa cantidad saque a relucir la calidad. En cantidad y calidad tenemos un gran grupo de jugadores para revertir este mal inicio del torneo.

- ¿Ya son seis derrotas en el Estadio Carlos Alvarado, por qué les cuesta tanto este escenario. Por qué metió los muchachos al final, para sumar minutos a la regla sub-21?

- No es así, por algo Dereck (Woodly) y Kenneth (González) están dentro de la planilla. Es cierto que nos ganan minutos, pero si están en la planilla es porque están a la altura para enfrentar un partido como estos. Pese al marcador adverso, los dos se hicieron ver y se hicieron presentes. Nos ha pesado este estadio, esta cancha, difícilmente hemos sacado un buen resultado aquí y llegará el momento de revertir esta situación.

