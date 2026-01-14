¿Perdió la paciencia la afición de Saprissa? Vladimir Quesada brinda su respuesta luego de empate en casa

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, aseguró que no siente que la afición morada esté perdiendo la paciencia, pese a comenzar el torneo con un empate 2-2 ante Puntarenas FC.

—¿Siente que la afición ya no tiene paciencia?

—Tal vez es su percepción, pero yo conozco a la afición de Saprissa desde el año 1983. Esta afición tiene un comportamiento normal porque está acostumbrada a ganar. Nosotros hemos acostumbrado a nuestra afición a grandes cosas. Al final, no lo siento como usted dice (que hayan perdido la paciencia); es un comportamiento normal de una afición exigente y ganadora.

—¿Qué piensa del desempeño del equipo?

—Hicimos un gran partido antes de la expulsión y después. La estadística confirma que fuimos superiores en ambos momentos. A pesar de estar en desventaja numérica, creo que nuestros muchachos hicieron un gran trabajo y mostraron pundonor y garra. No es el resultado que esperábamos ni para lo que trabajamos, porque fuimos muy superiores en tenencia del balón; lamentablemente, no fuimos contundentes. Tuvimos 26 remates y debimos ser más certeros.

—¿Destacó Bancy Hernández?

—Se entregó y aportó, pero así lo hicieron Tomás Rodríguez, Gerson Torres y Ariel Rodríguez; es más, todos se entregaron, incluidos los titulares. Lo importante es que el rendimiento individual sume al colectivo.

—¿Cómo vio la expulsión de Mariano Torres?

—Me gustaría verla, como las jugadas del videoarbitraje, porque son muy finos en el penal que nos marcaron, pero no así en el que le cometieron a Bancy. Lamentablemente perdemos a Mariano, pero tenemos un plantel numeroso y de calidad para suplir al capitán mientras cumple la sanción.

—¿Qué le faltó a Saprissa?

—Estamos retomando el ritmo de competencia. En algunos momentos nos faltó profundidad y claridad en el último tercio ofensivo, pero, pese a no ser tan claros ni profundos, hicimos una gran diferencia sobre el equipo rival, que se plantó bien en el terreno de juego. Yo pensé que ellos serían más agresivos con un jugador más. Eso sí, siento que nos hizo falta profundidad en el primer tiempo.

—¿Qué piensa de la seguidilla de juegos contra Herediano y Cartaginés?

—Necesitamos ser más fuertes y trabajar mejor nuestra organización defensiva y ofensiva. Ahora vamos a enfrentar a grandes equipos, pero también ellos van a enfrentar al Saprissa. Son equipos tradicionales, pero nosotros también somos un gran monstruo. Así como jugaremos contra ellos, lo haremos contra Pérez y Sporting. Ahora debemos mejorar en organización, buscar equilibrio y pronto estar en zona de clasificación.