Saprissa vs. Puntarenas: solo en este canal podrá ver el debut de morados y porteños en el nuevo torneo

El balón vuelve a rodar en los diferentes estadios del fútbol nacional. El telón se abre para el Deportivo Saprissa, que, en su campo, sale a escena para enfrentar a Puntarenas. Es el primer juego del Torneo de Clausura para ambos conjuntos, que, a partir de las 8 p.m., mostrarán algunas pinceladas de lo que pueden exhibir en el certamen.

¿Por qué pinceladas? Porque ambos equipos hicieron cambios en la planilla y porque Saprissa no contará con sus extranjeros recién contratados: el panameño Tomás Rodríguez, el cubano Luis Javier Paradela y el nicaragüense Bancy Hernández, quienes todavía no tienen el permiso de trabajo. Pero La Nación conoce que los tibaseños están a la expectativa de que este martes puedan recibir los permisos de Tomás Rodríguez y Bancy Hernández.

El partido se verá por la pantalla de FUTV, presente en todas las cableras del país.

“Lamentablemente, todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones”, dijo Vladimir Quesada, timonel saprissista.

Cambios porteños Copiado!

Del lado porteño, el club vive una etapa de cambios en lo administrativo y lo deportivo, tras la salida de varias figuras y la llegada de otras. Administración mexicana, tres futbolistas internacionales y un jugador nacional llegaron como refuerzos al puerto. El panameño Randy Taylor, Wesly Decas, de Honduras, y el paraguayo Renzo Carballo, a quienes se suman Farbod Samadián y Dorian Rodríguez, son los refuerzos de Puntarenas.

Nuevo portero Copiado!

Por el lado morado, aparte de los foráneos —quienes no estarán en la primera fecha—, llama la atención a quién designará Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, como arquero titular, al menos para esta primera jornada. Minor Álvarez fue contratado y es el portero de mayor experiencia; además, están los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro. También se suman algunos jóvenes como el volante Kenneth González o los defensas Thiago y Matías Cordero, a quienes los aficionados esperan ver en algunos compromisos.

Bajas de Saprissa Copiado!

Pero, más allá de nombres, la realidad es que Saprissa debe iniciar con el pie derecho, con un triunfo contra los porteños, sobre todo porque el inicio es en la Cueva. Aparte de las bajas de los extranjeros, los tibaseños no contarán con Gerald Taylor, quien debe cumplir con una sanción de dos partidos tras ser expulsado en la final pasada. Tampoco estarán Óscar Duarte y Deyver Vega, bajas por lesión. Además, ya no están en el grupo Kenay Myrie, vendido a Dinamarca, ni Warren Madrigal, quien fue transferido a la MLS de Estados Unidos.

Saprissa obligado Copiado!

“Saprissa siempre está obligado a pelear por el título, a querer ser campeón. No sabemos si lo vamos a lograr, pero de que vamos a luchar y vamos a dejar todo en el terreno de juego para hacerlo, eso nuestra afición tiene que tenerlo por seguro. Debemos pelear por el título; siempre creemos que debemos pelear por el cetro”, resaltó Vladimir.

César Alpízar y Vladimir Quesada, técnicos de Puntarenas y Saprissa, respectivamente, se encontrarán de nuevo en el estadio morado. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Puntarenas amenaza Copiado!

Está por verse qué puede presentar Saprissa y si logra el objetivo de llegar a pelear el cetro, porque Puntarenas quiere ser una piedra en el camino. “Desde el primer partido debemos ir con todo. No hay margen de error. Si queremos pensar en los primeros lugares, es necesario empezar bien para ir acercándonos a la zona de clasificación. Es un torneo corto y prácticamente en el primer mes se jugará un tercio del campeonato, por lo que no podemos dar ventajas”, afirmó César Alpízar, entrenador de Puntarenas.

Ventaja morada Copiado!

En el último encuentro entre ambos, en el Estadio Ricardo Saprissa, los morados ganaron 2-1 con anotaciones de Orlando Sinclair y Kenay Myrie; por el bando porteño concretó Alexis Cundumí. De los últimos 15 duelos, Saprissa registra nueve victorias, tres empates y tres derrotas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será William Mattus, quien tendrá como asistentes a William Chow y Kindria Agüero. Kevin Ruiz será el secretario arbitral; Benjamín Pineda será el árbitro VAR y Pablo Camacho el AVAR.

William Mattus, será el árbitro del partido entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas. (Archivo)

