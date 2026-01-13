Saprissa decide que no contará con uno de sus extranjeros

El Deportivo Saprissa prepara su debut en el Torneo de Clausura 2026. Los morados arrancan el martes como locales frente a Puntarenas.

El cuerpo técnico del equipo afina detalles para hacer un buen certamen y presentar un plantel competitivo ante los chuchequeros.

Pero no solo dentro de la cancha Saprissa pule los elementos, también fuera de ella, y un tema que debían resolver es el de la plaza de extranjeros.

Los tibaseños cuentan con seis foráneos en el grupo: los panameños Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Newton Williams; además del argentino Mariano Torres, el cubano Luis Javier Paradela y el nicaragüense Bancy Hernández. Sin embargo, el reglamento solo permite cinco inscritos, por lo que uno de ellos debe hacerse a un lado.

La dirigencia saprissista definió que para este campeonato no contará con el delantero Newton Williams.

El canalero se lesionó el 29 de julio del año pasado en un partido contra Cartaginés. Solo estuvo diez minutos en la cancha y sufrió una dura lesión.

Newton padeció una rotura completa del ligamento cruzado anterior y presentó una lesión en ambos meniscos de la rodilla derecha.

“Este campeonato dura cuatro meses, termina el 7 de mayo, por ahí, cuatro meses y un poco más. La recuperación de Newton está para abril y difícilmente va a participar en este torneo”, dijo Erick Lonis.

La competencia inicia el martes y, si no es necesaria una gran final, el torneo concluirá el domingo 17 de mayo. En caso de que esta instancia se active, terminará el domingo 24 de mayo.

“Nosotros hemos estado en conversaciones con Antigua, su equipo, y con el representante, porque creemos que él tiene ansias y un deseo por seguir en Saprissa, y nosotros también. Dios sabe por qué hace las cosas y esperamos que Newton tenga un buen regreso. Confiamos en que así será”, añadió Lonis.

Cuando Williams se lesionó, se reportó que estaría fuera de las canchas de siete a nueve meses, y apenas va a cumplir seis meses sin jugar. El canalero está en fase de recuperación, pero, como indicó Lonis, no lo contemplan para este certamen.

Ese 29 de julio, Newton estaba muy ilusionado con el debut y hasta anotó, pero diez minutos después abandonó el campo en camilla y entre lágrimas por la lesión que sufrió.

“Desde el día uno, desde el día siguiente de la lesión, los profes, el cuerpo técnico y la gente de la administración, todos me escribieron”, relató Newton con gratitud.

El mensaje fue claro y contundente: “Tranquilo, que aquí tenemos todas las herramientas para trabajarlo y que regreses mejor o el doble”, aseguró Williams.

