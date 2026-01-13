Puro Deporte

Saprissa decide que no contará con uno de sus extranjeros

El cuadro morado arranca participación en el Clausura en juego contra Puntarenas

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa prepara su debut en el Torneo de Clausura 2026. Los morados arrancan el martes como locales frente a Puntarenas.








Deportivo Saprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

